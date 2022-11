Orlando Sinclair quiere ser campeón con Saprissa como protagonista

23/11/2021, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 21 entre el Deportivo Saprissa y San Carlos. En la fotografía Orlando Sinclair DS y Juan Pérez ADS. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos apostó por Orlando Sinclair y él le respondió con dos goles fundamentales en el camino hacia la ansiada 37.

El delantero del Deportivo Saprissa, empezó el torneo de apertura en el banquillo, sin embargo, en la recta final del campeonato, Campos lo usó para sorprender al Club Sport Herediano.

Jeaustin Campos está cerca de dar otro “masterclass”

En el juego de vuelta de la final de segunda fase, Campos le dio una oportunidad a Sinclair, él la aprovechó marcando un gol que le dio al Saprissa la oportunidad de seguir con vida.

Ese tanto le permitió a Sinclair ser parte del 11 estelar de Saprissa en el primer juego de la gran final, donde volvió a anotar.

John Durán

Esta mañana, en conferencia de prensa, el futbolista analizó su rendimiento durante el presente campeonato.

“Fue difícil al principio, el jugador siempre está feliz cuando juega y cuando no es difícil. Yo soy de seguir trabajando para esperar una oportunidad. Se me ha dado bien jugar contra Heredia, siempre se me ha dado bien trabajar con la presión”

El goleador morado confesó que aunque ya se ha coronado campeón con los morados, quiere ser campeón cumpliendo un rol protagonista.

“Ya tengo un título con Saprissa, el primero siempre es especial, pero ahora que estoy teniendo más protagonismo, me está tocando ser titular en las finales y ser importante para el equipo. Queda un partido más para saber si se da”, concluyó.

Saprissa visitará al “Team” el próximo sábado a las 6:00 pm en el Estadio Coyella Fonseca, donde espera mantener la ventaja de dos goles.