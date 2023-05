Orlando Sinclair: “Saprissa es el equipo más grande de Costa Rica y vamos a pelear por eso”

El delantero del Saprissa Orlando Sinclair se está acostumbrando a cerrar bien los torneos y a llegar a las instancias finales ennoviado con el gol.

Ante el Herediano marcó dos goles en la serie (4 a 1 en el global) y ahora se apresta para enfrentar la final de segunda fase ante Liga Deportiva Alajuelense.

Orlando Sinclair le volvió a marcar a Herediano.

Sinclair ha venido de menos a más, encontrando su mejor versión en el cierre de la etapa regular, que ha logrado complementar con goles. Sinclair lleva ocho goles en el torneo y junto a Warren Madrigal, son los máximos goleadores morados.

“Creo que se me han dado las cosas en el último mes, he trabajado duro para que me tocara la oportunidad, para estar a la altura, lo he hecho, estoy agradecido con Dios, que sabe sobre mi esfuerzo extra y estoy contento”, expresó Sinclair.

Orlando Sinclair: 'Saprissa es el más grande'

Eso sí, el veloz delantero dice que le ha costado sudor y sangre encontrar su nivel y estar a tono.

“Para nadie es un secreto que me ha costado, faltan dos partidos, pero en este mes que ha pasado estoy contento como se me dan las cosas”, añadió Sinclair.

“Me considero un jugador con buena técnica, pero por allí le metí más a la parte física”, explicó.

También se refirió a su racha con el Herediano, equipo al que le ha marcado ocho goles en su corta carrera.

“Jamás le voy a faltar el respeto a una institución como Heredia, más bien es un honor para mí anotarle tanto a un equipo como ese, más bien me ayuda como jugador”, expresó.

También expresó algo del rival de la final de segunda fase.

“Es un equipo que tiene mucho volumen de juego, al que le gusta ir al ataque, creo que será una final linda.

“Pero Saprissa es el más grande de Costa Rica, es favorito en todos los torneos, Saprissa es el más grande y en cada torneo vamos a pelear por eso”, expresó.