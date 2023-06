Óscar Ramírez criticó la formación del jugador tico y puso como ejemplo a un seleccionado

Óscar Ramírez puso el ejemplo de Suhander Zúñiga y lo que considera sus errores en la final ante el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Ver a futbolistas que llegan a la Selección Nacional con errores de formación evidentes que se manifiestan en momentos importantes como finales es algo que desespera al exentrenador de la Sele, Óscar Ramírez.

Don Óscar dio una extensa entrevista al periodista Leonardo Cordero para el programa Fútbol Mundial de Radio Columbia.

Machillo puso de ejemplo de estos malos conceptos al lateral de Alajuelense, Suhander Zúñiga, quien para él falló en técnica en el tercer gol del Saprissa en el partido de vuelta de la gran final pasada.

“Verlo retrocediendo casi que cayéndose y dice uno ¿Y los perfiles? Cómo este muchacho no sabe de la intención y está tan mal perfilado que casi se cae, no sabía adonde estaba el rival. Vos lo ves haciendo ese error en una final y usted dice que no lo corrigen, porque es muy bueno de media cancha para adelante, porque él era volante y lo tiraron ahí, pero ¿y la corrección defensiva para que verdaderamente sea un buen defensa?.

“Pueden decir que lo ocupaban porque ataca muy bien, pero ¿y defiende bien? Cuando hay que defender sino tiene los recursos le van a pasar un montón de situaciones por dar un ejemplo y no es que lo esté criticando, pero uno lo ve y caramba, dice, esto es de trabajo. ¿Por qué no se corrigió? Saberse el puesto y qué le toca hacer es algo que es básico”, comentó.

Para el Machillo hay muchos jugadores, incluso, en la selección que llegan con errores muy básicos, que a la hora de verlos allí hasta da congoja.

“Viera que difícil cuando llegás y ves los defectos, a mí me pasó con un muchacho del 2014, llegamos y le hacíamos los cambios, el hombre recibía el balón, pero lo hacía adonde venía el rival y yo le decía que ¿cómo iba a hacer? ¿Hacerle un hueco por la panza al rival? Para centrar bien en el momento que vienes en el recorrido con el rival, tirás la bola más adelante y en un momento él tiene que cambiar de ruta y ahí es donde te va a quedar espacio para tirar el centro”.

“Eso es algo que tienen que aprender desde niños, usted ve los centros de Costa Rica y puña, lo que hacemos es pegársela al rival y el delantero también tiene que saber el movimiento cuando le llega y eso uno no lo ve, todo eso es trabajo, no, no es durísimo esto”, explicó.

El entrenador fue muy enfático en que todos estos errores se suelen traer desde las bases y que allí es el lugar para corregirse y no la Sele o un equipo grande.

“Es durísimo y uno que entre más años pasan ya lo ve como que se vuelve normal, es como la escuela primaria, que a uno no le corrijan la ortografía, la caligrafía o que uno no se sepa las tablas.

“Si un muchacho no sabe marcar, centrar o no conoce el juego, caramba, ¿Cómo va a jugar? Va a tener que caminar seis o siete años para que a los 28 ya sepa cómo es el juego, ¿Ya para qué? En eso estamos mal, en el alto nivel deberían haber cero errores”, comentó.