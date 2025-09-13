Óscar Valverde, exjugador de Alajuelense: “Badú no sabía nada de fútbol”

Óscar Valverde fue un lateral derecho de Alajuelense, que en muchas ocasiones tuvo que cumplir como defensa central y hasta volante de contención.

Óscar Valverde dice que Badú de táctica no sabía gran cosa. (Franklin Arroyo/Franklin Arroyo)

Tuvo muchos técnicos y una carrera futbolística corta, pero intensa, y muchos técnicos. Su padre futbolístico considera que es Juan José Gámez, pero uno que lo marcó fue Valdeir “Badú” Vieira, uno de los técnicos más emblemáticos que ha tenido el cuadro manudo.

Para muestra, un botón, de diez temporadas en primera división, disputó nueve finales, ganó cuatro, perdió cuatro y en una no llegó a dicha instancia.

Pero, volviendo a Badú, el técnico brasileño lo marcó porque, según él, no sabía nada de fútbol.

“Badú no era entrenador de fútbol, era sicólogo. Nos enseñó cosas interesantes. Yo aprendí muchas cosas, pero no entendía nada de táctica, decía que todo era para adelante y si nos metían uno, teníamos que meter tres”, expresó.

“Yo tuve como entradores a Iván Mraz, a Juan José Gámez (hasta ese momento) y yo no le entendía a Badú. Cada vez que había un contragolpe, yo cerraba los ojos, se venían cinco contra Mauricio (Montero) y él decía: ‘Que Mauricio resuelva’”.

Badú fue todo un símbolo con Alajuelense. (Archivo/Archivo)

Ese tipo de detalles, según Valverde, le dificultaron jugar con Badú, pues él venía de una escuela más estructurada, con más rigor táctico.

Valverde recordó que los entrenamientos con Badú eran ofensivos, todo el trabajo era con bolas y ponía, por ejemplo, un billete en algún lugar para que alguien lo pegara y se lo podía llevar. “Pero para atrás nada, ahí está Mauricio para que resuelva”, explicó.

Badú fue entrenador de la Liga en el 94-95 y 95-96. Perdió la final de su primer año contra Saprissa, y ganó el título en su segunda gestión, contra Cartaginés, con una gran popularidad. Luego, se convirtió en técnico de la Selección Nacional, en la que tuvo un paso muy corto.

Badú era un gran sicólogo, dice Óscar Valverde. (Archivo/Archivo)

Valverde recordó que fue una época de mucha alegría, muy linda, pero sin dejar de lado que en lo táctico, sobre todo en fase defensiva, el equipo era un desastre.