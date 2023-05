Pablo Arboine: “Sabemos que el partido once contra once fue diferente”

Pablo Arboine (der.) fue uno de los que más corrió para que Alajuelense no hiciera de las suyas. (Rafael Pacheco Granados)

Pablo Arboine, defensor del Deportivo Saprissa, confesó que Alajuelense le golpeó el ego en los últimos juegos y esa será su inspiración para darle vuelta al marcador global en Tibás.

Arobine fue uno de los futbolistas que habló con la prensa después del partido y confesó ese detalle.

“Fue en ese 3-0 que no fue real para nosotros ni para nadie, sabemos que el partido 11 contra 11 fue diferente, por ahí la única llegada que tuvieron en este partido la lograron concretar y marcó mucho la diferencia”, comentó.

Por eso sabe que usarán esos detalles para afinar sus fortalezas y pulsear en la Cueva el bicampeonato.

“Se ha comentado, nos han tocado el ego y el orgullo, sabemos que en casa, calladitos, con perfil bajo, haciendo nuestras cosas podemos lograr un resultado positivo para poder lograr el título”, agregó.

Reconoció que el cuadro rojinegro hizo cambios en lo táctico para salir a sorprender, pero con el seguimiento que ha hecho del rival estuvo con puntita de pie para contrarrestar esas jugadas.

“Sí cambió un poco, quizás hicieron un juego más inteligente, los laterales de ellos no fueron tan profundos como en el partido pasado por el juego que estábamos marcando y por la calidad de delanteros que tenemos”, argumentó.

También aprovechó para darle unas palabras a Josimar Alcócer luego de que el joven reconociera que el zaguero morado lo tuvo bien medido.

“Lo mismo para él, desde hace tiempos viene haciendo las cosas muy bien y en este torneo se ha reflejado, sabemos que en el uno contra uno es muy bueno, así que por ahí la clave fue tenerlo con menos espacio, que cuando va conduciendo el balón es muy bueno, hay que saber respetar el rival y valorarlo cuando hacen las cosas bien”, amplió.

Bien afinados

Según el futbolista, ya tienen claro qué deben hacer para buscar la remontada que les quita el sueño, incluso comentó que tiene varios planes para aplicar en caso de que algunas cosas no se den a la primera.

“Debemos tener mucha calma, sabemos que los primeros 15 minutos serán primordiales, si no caen los goles ahí, puede suceder en los últimos minutos, conocemos que debemos tener el marco en cero, tenemos más de un año de no perder en casa y no tengo dudas que el domingo no será la excepción”, respondió.

Otro de los detalles que puntualizó es que deben mantener la cabeza fría, evitar la desesperación por las jugadas que no entren y no caer en el juego del rival.

Por eso también se apoyará en la experiencia de sus compañeros, para cumplir a la regla todo lo que comentó.

“Tenemos un equipo muy maduro que sabe jugar estas finales, por algo somos el equipo más ganador, por eso tenemos grandes líderes, para saber sobrellevar estas cosas en momentos difíciles que quizás no marchen bien”.