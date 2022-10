Pablo Arboine y el gol que le anotó a Alajuelense: “Es el que más he saboreado”

El gol de Pablo Arboine (3) desató la locura en el estadio Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La del viernes fue una noche mágica para el saprissismo, pero en especial para el zaguero del Saprissa, Pablo Arboine, quien abrió la cuenta para los morados, en el duelo contra Alajuelense.

Arboine anotó al minuto 31, desatando la locura en un estadio Ricardo Saprissa que estaba a reventar y cuyos aficionados estaban metidísimos en la mejenga contra los rojinegros.

El gol llegó gracias a un primer intento del delantero Luis Paradela que el arquero manudo, Leonel Moreira rechazó y ahí apareció el defensor para mandarla a guardar.

El jugador nos contó lo que representa ese pepino en este momento de su carrera.

“La afición se comportó de manera inmejorable, el tener el cien por ciento de aforo en la Cueva se vive de otra manera y agradecemos el apoyo de la afición”. — Pablo Arboine, jugador del Saprissa.

“Es una sensación inexplicable, ha sido el gol más importante de mi carrera, es de los goles que he disfrutado más por el momento que vivo en mi carrera, por la forma en que se da, es un sentimiento único. Es el gol que más he saboreado”, manifestó.

Arboine contó sobre la oportunidad de oro que tuvo al meterse en el área manuda y enviar la pelota al fondo del marco de Leo.

“En ese momento pensé en darle a la bola con todo para que se fuera por dentro, fue una jugada rápida, una jugada que te queda en cuestión de segundos y estoy contento por el gol, por el momento en el que entró la bola y por el estado anímico, el equipo estaba presionando, tenía a la Liga bajo los tres palos, entonces el gol cayó en un muy buen momento”, recordó.

El zaguero le dedicó el pepino a Esmay, su bebita de 4 meses. Cortesía.

“Vamos por el título”

Pablo recalcó que el resultado del encuentro ante la Liga es parte del mensaje que vienen mandando los morados a lo largo del certamen: van con todo por la 37.

“La verdad estamos muy contentos por este resultado, desde hace tiempo venimos mandando mensajes de que queremos el título, vamos por él y hoy (viernes) era el partido número 13 sin perder y también llevamos varios partidos sin recibir goles.

“Se ha hecho un muy buen trabajo en conjunto a lo largo del torneo para hoy cosechar los resultados”, dijo.

2 goles lleva Pablo en el torneo.

Arboine llegó al Saprissa para reforzar la parte baja del cuadro tibaseño en la presente temporada y contó cómo se siente en el club.

“Desde el primer día, vengo haciendo las cosas bien, pese a lo mal que me fue en el inicio del campeonato, he contribuido al equipo con lo que he venido haciendo, me vine del Santos con muchas expectativas.

Jeaustin Campos: “Hace años no veía un ambiente y un estadio así”

“Soy un jugador aguerrido, que lucha por lo que quiere y poco a poco me voy afianzando acá, en el equipo, los compañeros me respaldan y eso me da confianza para seguir trabajando, seguir luchando para hacer grandes cosas”, expresó.

El jugador es consciente de que le costó el inicio del torneo, pero poco a poco se fue acoplando a su nuevo club.

“Al inicio lo comentaba con mi esposa, ‘¿qué más me tiene que pasar?’. El primer partido cometí una falta de penal, luego me expulsaron y hubo un gol, me ha pasado de todo y hoy en semifinales se me da la oportunidad de anotar. Le dediqué la anotación a mi esposa, Carolina, a mi hija, Esmay, y a toda mi familia”, añadió.