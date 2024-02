Pablo Guzmán tiró la que podría ser la realidad sobre Andrés Carevic que no le va a gustar a los manudos

Andrés Carevic está en la mira de los aficionados de Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

Los gritos de “Fuera Carevic” es una constante que se escucha seguido en las gradas del estadio Alejandro Morera Soto durante este Clausura 2024 por parte de los aficionados que piden la salida del técnico Andrés Carevic del banquillo de Alajuelense.

Un gran sector de la afición que va tanto a la cancha como otro que ve las mejenga por la choza, ya no quieren más al entrenador, sin embargo, la directiva manuda ha salido a respaldar una y otra vez al argentino pese a la postura de la gente.

En el programa 120 Minutos de Radio Monumental, su director Pablo Guzmán lanzó lo que para muchos puede ser una dura verdad que por más quejas, en la Liga están casados con Carevic y no lo van a mover hasta que acabe el campeonato.

“Yo creo que el tema de la salida de Carevic ya es un tema superado, la gente lo va a seguir haciendo, los que seguirán yendo al estadio y cada vez que vaya al estadio, pero también la gente tiene que entender que hay una posición de la directiva y es que están satisfechos y lo digo de verdad, sin ningún doble sentido, sino una realidad con la actual junta directiva.

“Ellos están satisfechos con el rendimiento porque ven algo en cancha, ¿qué será? No sé, pero en la única manera en la que usted pueda entender que en la Liga no se tomen decisiones es que hay una satisfacción con algo. Que el equipo es segundo, pegado de un alfiler, pero sigue y entonces hay una satisfacción de algo que no coincide con la opinión del aficionado. Si pasaron tres veces que todo el estadio coreó la salida del entrenador y no pasa, es un mensaje de que el técnico no va a salir”, dijo Guzmán.

Para Guzmán esta es la realidad a la que tienen que enfrentarse los manudos, que hasta final del torneo el técnico no va salir por más que muchos se quejen y lamenten con razón o no.

“Hay que hacerse a la idea que esta es la situación con un entrenador que prefiere seguir apegado a su idea, que es la rotación y que tiene muy bien vendido ante la gente que lo tiene que vender, porque no al aficionado, sino a los que de verdad mandan y le compraron el discurso, que le creen y lo van a sostener, eso lo puede llevar a la gloria así nadie lo vea, o ratificar su salida y que se caiga el naipecito que de por de sí es por seis meses, porque si creyeran tantísimo en el entrenador le hacen un renovación por más tiempo.

“Yo no veo posible ganar el primer lugar, la Liga y también Saprissa dejaron ir algo muy importante, aunque falte mucho campeonato, lo que nos dice la realidad es que cuando un equipo se monta de tal manera cuesta mucho que lo bajen, porque salvo a la Liga, no he visto que los bajen así”, opinó.

