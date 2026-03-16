Pablo Jurado, exarquero de Toluca, fallece a los 22 años sin poder cumplir su gran sueño

El fútbol mexicano atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de Pablo Jurado, joven portero que formó parte de las categorías juveniles del Club Deportivo Toluca.

El club confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales:

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“Quienes integramos el Deportivo Toluca Futbol Club lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”.

Pablo Jurado no pudo debutar en primera división. (Infierno TV/Facebook)

Trayectoria del arquero

Jurado llegó a las fuerzas básicas de Toluca en 2019 y posteriormente fue transferido al Club Valle de Bravo.

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En 2020 jugó en Toluca sub-17, en 2022 pasó a la sub-20 y en 2023 se incorporó a la sub-23 de los Diablos Rojos. En 2024 se quedó sin equipo, por lo que no pudo cumplir el sueño de debutar en primera división.

Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.