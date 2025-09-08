Pablo Salazar se despide del Herediano y emprende un nuevo proyecto como entrenador

Pablo Salazar se integró a la Fedefútbol, para dirigir Selecciones Menores. Albert Marín. (Albert Marin/Juego inaugural Torneo de Apertura. Guadalupe FC vs Heredia.)

El técnico Pablo Salazar se despide del Herediano para emprender un nuevo proyecto como entrenador.

Este lunes, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó la incorporación de Salazar al proceso de de selecciones menores. A él se le unirá el extécnico del Club Sport Uruguay Randall Azofeifa.

Recordemos que Salazar fue nombrado técnico del Herediano para el torneo de Apertura, pero únicamente duró 14 días en el banquillo.

“Azofeifa, dos veces mundialista con la Sele y con una amplia trayectoria en clubes nacionales e internacionales (Bélgica y Turquía), asumirá la dirección técnica de la Selección Masculina Sub-16. Tras su retiro como jugador, también se desempeñó como director y asistente técnico en equipos de la primera división.

“Por su parte, Pablo Salazar, exjugador con recorrido en seis clubes de la primera división y con paso por el fútbol mexicano, se integrará como asistente técnico de la Selección Masculina Sub-17. Recientemente fue director técnico del Club Sport Herediano”, informó la Fedefútbol este lunes.

La federación destacó que ambos se integrarán a las selecciones menores este martes y además, trabajarán de manera integral “en el programa de selecciones menores, colaborando con distintos cuerpos técnicos en beneficio del desarrollo del talento joven del país”.

