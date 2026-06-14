Países Bajos vs. Japón: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo 14 de junio, en su debut en la Copa del Mundo 2026, un duelo que promete grandes emociones.

El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y será el primer partido del grupo F, que completan Suecia y Túnez, que se enfrentarán este domingo, a las 8 p.m.

El partido entre neerlandeses y asiáticos comenzará a las 2 de la tarde y en Costa Rica se podrá ver por las pantallas de FOX+, canal 7 y la aplicación TD Max.

Países Bajos vs Japón se enfrentarán este domingo, a las 2 p.m. Foto: Federación de Japón. (Federación de Japón/Federación de Japón)

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¿A qué hora y dónde ver Países Bajos vs. Japón?