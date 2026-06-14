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Países Bajos vs. Japón: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Países Bajos vs. Japón es el duelo que abrirá el grupo de F de la Copa del Mundo 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo 14 de junio, en su debut en la Copa del Mundo 2026, un duelo que promete grandes emociones.

El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y será el primer partido del grupo F, que completan Suecia y Túnez, que se enfrentarán este domingo, a las 8 p.m.

El partido entre neerlandeses y asiáticos comenzará a las 2 de la tarde y en Costa Rica se podrá ver por las pantallas de FOX+, canal 7 y la aplicación TD Max.

Jugadores de Japón celebran tras la anotación ante Islandia, que cayó cuando el rival tenía uno menos por la nueva regla que se aplicará en el Mundial 2026.
Países Bajos vs Japón se enfrentarán este domingo, a las 2 p.m. Foto: Federación de Japón. (Federación de Japón/Federación de Japón)

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¿A qué hora y dónde ver Países Bajos vs. Japón?

PaísHoraCanal
Costa Rica2 p.m.FOX+, canal 7, TD Max
México2 p.m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)4:00 p.m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú3:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia3:00 p.m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador3:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile4:00 p.m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela4:00 p.m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia4:00 p.m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina5:00 p.m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay5:00 p.m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay5:00 p.m.Gen y Trece
Brasil5:00 p.m.CazéTV
Puerto Rico2 p.m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala2 p.m.Tigo Sports
Nicaragua2 p.m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras2 p.m.Tigo Sports
El Salvador2 p.m.Tigo Sports
República Dominicana2 p.m.Pio Deportes
España10:00 p.m. DAZN y Movistar+
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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