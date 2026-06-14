Países Bajos vs. Japón: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo 14 de junio, en su debut en la Copa del Mundo 2026, un duelo que promete grandes emociones.
El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y será el primer partido del grupo F, que completan Suecia y Túnez, que se enfrentarán este domingo, a las 8 p.m.
El partido entre neerlandeses y asiáticos comenzará a las 2 de la tarde y en Costa Rica se podrá ver por las pantallas de FOX+, canal 7 y la aplicación TD Max.
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¿A qué hora y dónde ver Países Bajos vs. Japón?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|2 p.m.
|FOX+, canal 7, TD Max
|México
|2 p.m.
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos (ET)
|4:00 p.m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
|Perú
|3:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|3:00 p.m.
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Ecuador
|3:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|4:00 p.m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|4:00 p.m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Argentina
|5:00 p.m.
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Uruguay
|5:00 p.m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Gen y Trece
|Brasil
|5:00 p.m.
|CazéTV
|Puerto Rico
|2 p.m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Guatemala
|2 p.m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|2 p.m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|Honduras
|2 p.m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|2 p.m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|2 p.m.
|Pio Deportes
|España
|10:00 p.m.
|DAZN y Movistar+