Palabras de Juan Carlos Rojas cuando salió Javon East de Saprissa hoy le pasan factura

Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Dicen que por la boca muere el pez y más de un aficionado del Saprissa debe estar recordando las palabras de Juan Carlos Rojas, cuando minimizó la salida de Javon East y dijo que otros delanteros harían sus goles.

Sin embargo, pasaron los meses y las contrataciones que hizo el Monstruo en ofensiva para el torneo de Clausura no dieron los resultados esperados y no pudieron llenar la cuota goleadora del jamaiquino, que quedó fuera del cuadro morado a finales del año pasado, cuando el técnico de ese entonces José Giacone no lo contempló en sus planes para el presente campeonato.

Javon generaba todo tipo de sentimientos entre los aficionados saprissistas: a unos les dolió su partida, mientras otros celebraron la marcha del caribeño y las expectativas sobre quiénes llegarían a sustituirlo eran altas.

A inicios de año, la dirigencia morada dio a conocer las contrataciones de Sabin Merino, Nicolás Delgadillo y el regreso de Marvin Loría, los llamados a reforzar la parte alta de la “S”, pero de ellos, sólo Marvin dio la talla y sacó pecho en cuanto al goleo se refiere.

Nicolás Delgadillo le anotó al Herediano, el 11 de mayo anterior.

Decisiones

El 5 de enero pasado, antes del inicio de “Los 90 minutos por la vida”, Rojas dio declaraciones a los medios de comunicación y habló de la salida de Javon, quien cerró el Apertura 2024 con 10 goles en 25 partidos y 1.656 minutos, según datos del estadígrafo Carlos Retana, del programa Los numeritos hablan.

“A veces se deben tomar decisiones difíciles, a veces no son blanco y negro, no era obvio que uno quisiera sacar a un jugador así, que claramente, nos ayudó durante el tetracampeonato, pero al final uno pone ciertas cosas en la balanza y cuando tomamos la decisión quedamos convencidos de que era lo mejor para los dos.

El presidente Juan Carlos Rojas le bajó el piso a la salida de Javon East y los refuerzos morados no lograron llenar las expectativas.

“A veces uno se pregunta y esos goles, pero Saprissa es un equipo que genera muchísimo y no me queda la menor duda de que otro jugador asumirá esos goles. A Javon le deseo lo mejor, le agradezco lo que nos dio, pero es momento de pasar la página”, afirmó ese día.

Si nos vamos a los datos, los 3 jugadores que ficharon los saprissistas suman en total 9 goles, o sea, entre ellos no logran llegar al récord que acumuló Javon.

De acuerdo con Datos de la Unafut, Merino hizo 1 gol (el 9 de febrero, en el clásico nacional) y sumó 455 minutos. Delgadillo anotó en dos ocasiones y jugó 715 minutos y Loría la envió al fondo en 6 ocasiones y 900 minutos.

Pura bulla

El exdelantero saprissista Evans Benwell fue claro en que sobre Merino y Delgadillo hubo más bulla y su falta de rendimiento antes de vincularse al equipo morado les pasó factura.

Sabin Merino marcó su único gol en el torneo, el 9 de febrero, durante el clásico contra Alajuelense.

“Me parece que quedaron debiendo, ellos (Delgadillo y Merino) llegaron a reemplazar a dos extranjeros (Luis Paradela y Javon) que fueron claves en Saprissa y todo el saprissismo esperaba que fueran un poco parecido o mejor que ellos.

“Nunca le llegaron al rendimiento de Javon, hubo una lectura muy mala de la gerencia, de traer a dos jugadores, a un equipo grande como Saprissa, que antes no estaban jugando”, explicó.

Benwell agregó que su bajón de rendimiento a nivel personal se suma al rendimiento tan irregular que mostraron los morados a lo largo de la temporada.

“El trabajo de los delanteros es de momentos y Saprissa no estaba muy bien a nivel colectivo y cuando no se está al 100 por ciento todo sale mal.

“Loría fue de los más destacados, pero Saprissa necesitaba un goleador y los extranjeros no influyeron como lo hizo Javon. Nicolás logró levantar un poco más al cierre del torneo, pero el equipo en general no se vio bien y también se reflejó en el desempeño de la delantera”, manifestó.

Ahora le tocará a esa misma tomar decisiones para corregir el gran error que cometieron y no hacerlo más grande.

