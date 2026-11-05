Panamá toma una decisión con Fidel Escobar que deja mucho para pensar sobre su futuro

Fidel Escobar fue excluido de la Selección de Panamá. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Selección de Panamá dio a conocer este miércoles su lista de convocados para los encuentros ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones.

En el grupo que llamó el técnico Thomas Christiansen, hubo algunos detalles que llamaron la atención en Costa Rica, como, por ejemplo, la ausencia del defensor y volante del Saprissa Fidel Escobar.

El Comandante ha sido un fijo a lo largo de la gestión del hispano-danés con los canaleros; sin embargo, en esta ocasión quedó por fuera de la convocatoria.

Thomas Christiansen explicó por qué dejó fuera a Fidel Escobar

“Fidel no es el único que ha quedado fuera después del Mundial, sabemos la calidad que tiene, pero en ese cambio generacional Jiovany Ramos lo ha hecho bien, tenemos a Harvey en esa posición, a Krug, jugadores a los que tenemos que darle su tiempo y estamos pensando en el 2030, hay que ir adaptándose y viendo jugadores”.

“Siempre hay un momento en que tienes que tomar la responsabilidad de sacar a jugadores quizás importantes en un momento dado, pero si quieres cumplir con el deber y los objetivos, pues tienes que tomar esta decisión. Creo que estamos bien en esa posición”, explicó Thomas.

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¡La ausencia del comandante!😨



Thomas Christiansen comentó sobre la decisión de dejar fuera a Fidel Escobar.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/6GhI8ZNlEw — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 4, 2026

Aficionados de Panamá reaccionaron a la ausencia de Fidel Escobar

En los comentarios de la publicación que realizó la Federación Panameña de Fútbol, los aficionados hablaron sobre la ausencia del mundialista de Norteamérica 2026.

“Me quedo con el llamado de Morán, no me lo esperaba. Felicidades y Kadir y Vergara son claves, adiós Fidel, fue un gusto verte jugar con la Sele”. “Fidel no cupo esta vez”, “SE ACABÓ LA DICTADURA de Fidel”, destacaron los fans, entre otros comentarios.

Muchos se preguntan si, a sus 31 años, el ciclo de Escobar con su selección acabó, mientras que su futuro en el Monstruo sigue siendo una incógnita.

Newton Williams también quedó fuera de la convocatoria de Panamá

Otro morado que quedó excluido es el delantero Newton Williams, a quien su flojo rendimiento en el Saprissa no le daba opciones para pensar en esa posibilidad.

Otros exmorados como Tomás Rodríguez, Eduardo Anderson y Gustavo Herrera tampoco fueron tomados en cuenta.

El único jugador de la liga tica en la Sele de los panas es el volante del Cartaginés Manuel Morán.

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