Cartaginés dio a Manuel Morán el chance de lograr uno de los sueños por los que tanto luchó

Manuel Morán fue convocado por la Selección de Panamá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Manuel Morán, atacante del Cartaginés, vive un gran momento en su carrera futbolística, el cual se reflejó con la noticia que recibió este miércoles tras ser convocado a la Selección de Panamá.

El blanquiazul fue tomado en cuenta por el técnico Thomas Christiansen para integrar el plantel que disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones la próxima semana.

Los canaleros jugarán ante Curazao el 12 y el 15 de noviembre para ganar un lugar en el Final Four del torneo de Concacaf, que se disputará en marzo en los Estados Unidos.

“Felicitamos a nuestro jugador Manuel Morán, quien ha sido convocado a la Selección Nacional de Panamá para disputar los encuentros ante Curazao”, lo felicitó por su parte el cuadro brumoso.

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Manuel Morán agradeció el apoyo tras su convocatoria

En la publicación, el atacante agradeció el apoyo y la buena vibra recibida.

“Gracias a todos por los buenos deseos, Dios es grande. Seguimos familia”, indicó el jugador.

Morán es el único jugador del fútbol tico convocado por Panamá

Morán es el único futbolista de la liga tica que fue llamado al plantel, dejando de lado a figuras como Fidel Escobar o Newton Williams, del Deportivo Saprissa.

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