En Cartaginés, el liderato ilusiona al equipo, pero tiene una deuda importante que saldar

En Cartaginés, el liderato del Apertura los ilusiona, pero los jugadores brumosos saben que deben seguir trabajando para mejorar su rendimiento fuera del Fello Meza para mantenerse en la punta.

El domingo lograron amarrar el primer lugar de la tabla tras la victoria contra San Carlos y el empate de Saprissa ante Alajuelense, pero los brumosos tendrán partidos clave en el cierre del torneo.

Cartago se medirá contra Inter San Carlos y Alajuelense como visitante, mientras que recibirá a Escorpiones y a Pérez Zeledón en su casa.

En Cartaginés el liderato los ilusiona, pero tienen una deuda que saldar. Foto: prensa CSC. (Cartaginés/Cortesía)

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El panameño Manuel Morán habló del liderato de su equipo.

“Creo que lo hemos vivido de la mejor manera, se ha hecho un buen trabajo, haciendo respetar la casa. Debemos mejorar de visita, pero gracias a Dios, sacamos la victoria y pudimos mantenernos como líderes.

“Ahora hay que tener los pies en la tierra; no hemos ganado nada, hay que aprovechar cada partido en casa y puntuar de visita para no salir del primer lugar de la zona de clasificación”, comentó Morán en zona mixta a Deportivas Columbia.

A buen paso

El defensor José Luis Quirós dijo que el equipo se siente confiado y tiene que seguir manteniendo el Fello como una fortaleza, de cara a lo que se viene.

“Sé que tenemos una deuda de visita, pero queremos seguir a buen paso hasta que termine el torneo.

Cartaginés deberá visitar a Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“El camerino está feliz por el liderato, pero somos conscientes de que no hemos ganado nada. Por eso, siendo humildes, seguimos trabajando”, comentó.

Quirós va retomando minutos luego de una dura lesión que lo alejó de las canchas.

“Poco a poco, quiero respaldar a mis compañeros en la cancha y esperemos que la afición siga con nosotros”, dijo el jugador a Deportivas Columbia.