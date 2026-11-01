La afición de Cartaginés se rindió ante Manuel Morán y el panameño respondió de esta forma

Manuel Morán destaca en grande con el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés cuenta con un tridente ofensivo que le ha dado muchos réditos este semestre, el formado por el estadounidense Joaquín Alonso Hernández, el mexicano José de Jesús “Tepa” González y el panameño Manuel Morán.

Las tres fichas han sido claves en el once de Amarini Villatoro, pero este domingo el estadio Fello Meza le hizo sentir todo su cariño al canalero, con los gritos de “¡Morán, Morán!”, como lo hizo al final del partido ante San Carlos.

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Manuel Morán agradeció el cariño de la afición de Cartaginés

Manuel, más allá de colaborar con goles, es de los jugadores que por la banda pone de cara al marco a sus compañeros, puesto en el que se ha destacado en grande.

“Agradecido con el club y con la afición, sobre todo por el gran cariño que me dan, que siempre recibo en cada partido, eso me lo he ganado en cada partido aportando mi granito de arena, créame que seguiré haciéndolo, siempre que ellos estén ahí presentes, daré lo mejor para ellos”, afirmó el pana sobre el cariño del público.

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Manuel Morán sueña con llegar a la Selección de Panamá

Su buen rendimiento genera consultas sobre si la Selección de Panamá está entre sus objetivos, sobre lo que fue muy sincero.

“Agradecido con Dios por el gran momento, uno siempre piensa en la selección, es el gran sueño de niño que tiene uno, creo que la mejor manera de hacerse sentir y lo llamen a uno es salir en cada partido a demostrar y a dar un espectáculo para ayudar al equipo”, contó.

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El gran objetivo de Morán con Cartaginés

Finalmente, fue claro sobre cuál es su gran objetivo, el cual es global: llevar títulos a los brumosos, tanto el del torneo nacional como la Copa Centroamericana.

“El objetivo ha estado claro desde la pretemporada, están claros lo que queremos, ganar cada partido para concretar lo que todos queremos”.