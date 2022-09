Papá de Jewison Bennette le da dos consejos a su hijo para que mantenga el nivel

El papá del futbolista Jewison Bennette, quien tiene el mismo nombre, le reveló a La Teja cuáles consejos le ha dado a su hijo para mantener el nivel y estar más cerca del gol.

Bennette hijo metió los dos goles de Costa Rica en el fogueo de este viernes ante Corea del Sur y los elogios han llovido para el joven, de 18 años, recientemente fichado por el Sunderland de la Championship de Inglaterra.

Jewison Bennette se sacó esta foto con Son Heung - ming. (Jewison Bennette)

El papá le ha dado dos consejos que han resultado claves para Jewison.

“Le dije que en Europa los extremos meten muchos goles y es porque llegan al área, de lo contrario no hay forma. Tiene que llegar al área, rematar bastante al marco, porque siempre hay ocasiones que quedan”, dijo.

Ese consejo resultó formidable porque los dos goles de Bennette fueron con sello de goleador, gracias a su ubicación y no tanto por las características propias de un delantero que juega más abierto. Jewison está cerrando las jugadas.

Jewison Bennette: “Me siento muy bien, pero sé que puedo dar más”

El otro consejo también ha sido vital. Los costarricenses que se han ido para Europa ganan masa muscular y luego de un tiempo ganan peso.

“Lo trabajan en ese sentido en el Sunderland, pero no quiero que esté pesado y se lo he dicho. No puede perder la velocidad, porque es su arma. Si se hace más fuerte, se hace más mecánico y eso no sirve”, dijo.

“Que le meta, hay que fortalecerlo, eso sí, pero no quiero que sea solo músculos y pierda esa velocidad, pero lo están guiando bien en esa parte”, expresó el papá.