Papá de Joel Campbell puso la vara bien alta para su hijo en Alajuelense

Don Humberto Campbell, padre de Joel, fue quien le llevó la camiseta de su nuevo equipo. (MAYELA LOPEZ)

El primer día de Joel Campbell como jugador de Alajuelense estuvo lleno de pompa, show, saludos y así no más hasta consiguió nuevos aficionados para el cuadro erizo como don Humberto Campbell, papá del nuevo atacante rojinegro.

Casualmente, fue el tata del delantero quien llegó con la camiseta que usará su hijo para el Clausura 2023 con el número 12 y su apellido en la espalda, un detallazo de quien siempre ha sido su mayor fan.

La cara y palabras de don Humberto eran las del liguismo, ilusionado por conseguir a un jugador de esta talla y lo que podría conseguir y dar al club, según nos dijo luego del evento en el que su muchacho fue el gran protagonista.

Mientras Joel firmaba autógrafos y se tomaba fotos con aficionados manudos que lo fueron a saludar a la Mutual Alajuela, en el centro de la ciudad de los mangos, su tata nos contaba que ahora es un manudo más y lo que esperaba ver de su hijo en diciembre.

“Siempre estaré ahí en el estadio acompañándolo, dándole la fuerza y todo el apoyo, y como le dije hace poco ahora esperamos ser campeones en diciembre y seguir no una, dos veces, sino tres, cuatro más, las que se puedan. Al liguismo le digo que tenga paciencia por que muy pronto van a estar supercontentos”, nos destacó.

Los hermanos Elian (izquierda) y Jahvan Smith lograron un autógrafo de Joel Campbell este jueves. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Joel llega a un equipo cargado de presión por la falta de títulos, por lo que se le exigen resultados ya, situación que su padre dijo que es algo con lo que Joel sabe lidiar muy bien

“Joel siempre está así relajado, no es solo ahora, teníamos más presión cuando todo mundo pensaba que la selección no iba a ir al mundial (Qatar 2022) y en ese momento estaba lesionado. Desde que volvió y jugaba los partidos completos llegaron los puntos, pero era un equipo, no solo Joel.

“Ahora él llega a un cuadro que no es solo Joel y creo que con la mística y orgullo que tiene, llevará el equipo a buen puerto”, añadió

Don Humberto bromeó con que algunos de sus amigos lo vacilaban con que si era saprissista y ahora se volcó y les afirma que primero siempre ha apoyado a Limón y siempre al equipo en el que esté Joel.

“Recuerdo que anotó un gol en los 90 minutos por la vida y ahora espero que sea el goleador. Para ser campeón tiene que animarse a ser goleador y mejor asistente, pero algo tiene que hacer”, comentó.

Para cerrar, don Humberto tiró un filasito pidiendo el respeto para su hijo que algunas personas y en otros lugares, considera, no le dieron.

Un gran anuncio de Joel Campbell había en las afueras de la sede de presentación del jugador. (MAYELA LOPEZ)

“En todo tiene haber respeto , hay mucha gente que habla que esto y que lo otro, que movieron cielo y tierra, pero a la gente por más que piense algo no puede olvidar eso, para mí faltó respeto”, ¿De quiénes? le consultamos de inmediato. “Es una incógnita que todos sabemos”, finalizó.

Tranquilos

La idea de este jueves no era polemizar, este viernes en conferencia de prensa, a la 1 p.m., en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense en Turrúcares ya se enfrentará a todo tipo de cuestionamientos.

Mientras en la entrevista exclusiva de Repretel, el atacante contó porqué se decidió volver a Costa Rica, paso que para él no es un bajón en su carrera.

“Quiero disfrutar, es mi trabajo, soy un profesional, pero también no me cierro en esa burbuja como futbolista como tal. Sé que tengo una responsabilidad para el país, confío en lo que puedo hacer en la Selección, no puedo venir a relajarme, hay un esfuerzo que está haciendo la directiva.

“Cada quien ve las cosas como desee, mi carrera futbolística ha sido superbuena, he jugado tres mundiales mayores, un Mundial de Clubes, pude jugar Champions League, jugar en las mejores ligas del mundo”, comentó.

Joel Campbell reconoció el esfuerzo que hizo don Joseph Joseph para llevarlo a Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

Joel expresó que hasta su representante, Joaquim Batica, no quería que volviera a Tiquicia, pero era una decisión tomada por él.

“Él quería que jugara en el extranjero, pero desde diciembre tenía claro que quería volver a Costa Rica. Es mi amigo, yo le comenté del cambio; mentalmente, estaba agotado de jugar fuera, quería volver a Costa Rica”, manifestó.

Además, tocó el otro punto del que tanto comentan todos. ¿Cuánto tuvo que ver lo económico para venirse al León?

“El tema económico no me movía, no quiero sentirme en un lugar amarrado por el tema del dinero, me gusta el fútbol, me gusta disfrutarlo, no gano lo que ganaba en México, porque el mercado de Costa Rica, es diferente, es algo que nunca me había interesado.

“Me he peleado internamente, porque mi familia sabe que tengo condiciones para jugar afuera, no era un tema futbolístico, quiero tener paz mental”.

Joel se marchará a la Copa Oro con la Selección Nacional el próximo lunes y una vez acabado ese torneo ya su mente estará totalmente en su nueva casa.