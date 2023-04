Paratleta disfruta de su otra gran pasión al lado de los piques en el Parque Viva

Steven Enríquez y sus amigos disfrutan en grande en los lunes de piques (Rafael Pacheco Granados)

Las emociones de los lunes de piques en el Parque Viva es un show para tipo de público, grandes, pequeños, chicos y chicas así como deportistas que ven en los motores otra gran pasión.

Steven Enríquez, un vecino de Tibás, de 27 años, es uno de los fiebres que, junto a sus amigos, le encanta ir a sentir la adrenalina que da ver a los chuzos en competencia. Eso, junto a la práctica del tenis en silla de ruedas, son sus pasiones.

“Con lo de la pandemia y esto estuvo frenado por acá las cosas, pero es una pasión para muchas personas, a mí me gusta mucho ver y me alegra mucho ver que las noches de piques estén de vuelta, feliz por el espacio, esto es algo que al gremio le hace muy bien, estar acá y no en las calles.

“Son pasiones que tengo, cada una son parte de mí y creo que las dos están ahí parejitas. No las pongo a competir, hay espacio para las dos”, reveló.

Steven fue enfático en la responsabilidad que debe existir en el área de los motores, por lo que hay que aprovechar los espacios como el del Parque Viva para correr con responsabilidad.

Los lunes de Piques gozan de todo tipo de público. (Rafael Pacheco Granados)

“Hemos estado viniendo desde que volvieron los piques hace unas semanas, solo cuando llueve es que nos ha frenado, porque no hacen, pero estamos viniendo cada vez que se pueda.

“El ambiente me parece muy bueno, todo muy sano, han habido buenos piques, no decepciona el espectáculo por acá, pero todo se ve muy bien”, comentó.

Las emociones están garantizadas y el ambiente es muy sano para venir a darse una vuelta — Steven Enríquez

La condiciones del Parque Viva, las rampas y que esté adaptado para todo tipo de visitantes ayuda para que no se pierde ni uno solo de los piques, los cuales nos dijo le parecen puras tejas.

“Tiene rampas y me parece bastante aceptable para el acceso de personas con discapacidad”.

Si usted quiere ir a los lunes de piques, la oferta es sencilla, usted llega a partir de las 7 p. m. al Parque Viva, paga los tres rojitos y medio de la entrada y allí podrá disfrutar de la velocidad hasta las 11 p. m., en el Circuito Go Rigo Go y de feria con parqueo gratis. En el Facebook “Noches de Piques” puede seguir todos los detalles.