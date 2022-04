Parece chiste, pero es anécdota. Un meme resume la dura realidad de Saprissa

El Saprissa no logra levantarse y actualmente está en la novena posición de la tabla, con 16 puntos. (JOHN DURAN)

Parece meme, pero es una realidad. El Deportivo Saprissa vive una de sus peores crisis deportivas, la clasificación a la siguiente fase del Clausura está en alitas de cucaracha y en cada jornada, el Monstruo ha demostrado de todo menos tener una idea de juego y los resultados hablan por sí solos.

El domingo luego de la derrota ante Cartaginés, circuló en redes sociales un meme en el que se resumen los males con los que vienen lidiando desde hace rato y lo más triste para los morados es que todo es verdad.

[ Jeaustin Campos: “Queremos voltear la página y darles a los aficionados un final feliz” ]

La mala temporada de la “S” tiene hundido en el noveno lugar de la tabla, con apenas 16 puntos y se le vienen encima duelos claves para lograr meterse entre los cuatro semifinalistas.

Uno de esos partidos se jugará el miércoles a las 8 de la noche, cuando el Sapri reciba al Herediano en la Cueva.

En este meme, los saprissistas resumieron lo que están padeciendo desde hace varias fechas. Cortesía.

Suma de males

El meme titulado “Cosas a las que se han tenido que acostumbrar los morados” menciona, entre otros males, perder puntos en la Cueva.

En lo que llevamos del campeonato, Saprissa solo ha ganado un partido como local y fue ante Guadalupe, el 27 de febrero. Además, empató un juego y ha perdido en cuatro.

Consultado sobre este punto, de cara al juego de mitad de semana, el técnico tibaseño, Jeaustin Campos, manifestó que, el hecho de que el Sapri solo ganara un partido de local a lo largo del torneo no lo estresa más de la cuenta.

[ Mariano Torres está triste y dolido por el mal arranque de Saprissa en el torneo (video) ]

“Quisiera tener la presión de estar en el primer lugar, pero la presión no es la que uno quisiera, pero hay que vivirla y sobrellevarla.

“Saprissa ha sido un equipo que independientemente del plantel, siempre ha dado la cara, enfrentaremos al campeón nacional que viene motivado y Saprissa es Saprissa, lo que quiero decir es que será un juego altamente competitivo, un partido de seis puntos y esperamos tener un muy buen resultado”, manifestó.

Bajas de peso. Saprissa no contará con Mariano Torres y Ryan Bolaños por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el defensor Sergio Céspedes por salir expulsado ante Cartaginés. Los tres deben purgar un partido de suspensión.

Otro de los aspectos que menciona el meme, es que Saprissa ficha lo que ningún equipo agarra.

Para la presente temporada el Monstruo se reforzó con Andy Reyes, Francisco Rodríguez y los extranjeros Darixon Vuelto y Víctor Medina, quienes han aportado poco al equipo. El defensor Ryan Bolaños, de 23 años, ha sido la contratación más destacada en este certamen.

El exjugador morado Hernán Morales aseguró que los nuevos fichajes no saben el peso que representa ponerse la chema morada.

El técnico Jeaustin Campos sabe que al estar en Saprissa, siempre tendrá presión. (JOHN DURAN)

“Me da la impresión de que a (Darixon) Vuelto le está pesando la camiseta, a (Víctor) Medina le he visto que tiene calidad, pero ni ha podido consolidarse porque el resto del equipo no está entonado.

“Hay que reconocer que a Saprissa antes llegaban jugadores que tenían demostrada calidad y consistencia, ahora uno podría criticar que no tienen el peso para llegar a Saprissa como el caso de Andy Reyes, Francisco Rodríguez es un caso similar, porque viene de una etapa muy dura, en donde no ha podido demostrar, en Herediano nunca fue la figura que fue en otros momentos”, detalló el también comentarista de Futv.

El meme también menciona que la defensa de Saprissa es un coladero que recibre de tres a cuatro goles por mejenga y para peores a cada rato los vacunan en la Saprihora.

El periodista Estefan Monge, de Deportes Monumental, coincide en ese punto y justificó el malestar de los morados.

“Estoy totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas. No solo los medios de comunicación nos damos cuenta de las falencias que tiene el equipo, sino que ya también los aficionados resienten estos aspectos.

“Hay jugadores que no están a tono con el equipo, que están generando dudas. Ángel Catalina (gerente deportivo) es uno de los máximos responsables, porque él armó el equipo, hace los fichajes y no están rindiendo. La Cueva ya no pesa, los jugadores no andan bien anímicamente, no están entregando lo suficiente en la cancha”, expresó.

Por su parte, Hernán Morales también agregó que el no estar en zona de clasificación es algo a lo que no están acostumbrados los morados y eso les puede estar pesando.

[ Marcel Hernández volvió a descabezar al Monstruo y Saprissa cayó 3-1 ante Cartaginés ]

“El noveno lugar hiere el amor propio, me imagino que estarán con todo el deseo de revertir eso, pero los jugadores se topan con una realidad que no se ha podido solucionar y es con el rendimiento, sin esa capacidad para mejorar.

“Me parece que hay algunas cosas que pueden pesar sicológicamente con los jugadores, en los últimos tiempos las cosas no han salido como en Saprissa se manejan, el hecho de perder en casa, que el rival no les respete la casa como antes puede afectar mucho.

“Siento que (Aubrey) David ha venido a menos, (Mariano) Torres no ha tenido un buen certamen, (Christian) Bolaños aparece muy poco, (Jimmy) Marín no pesa y estas situaciones están influyendo en el aspecto futbolístico del equipo”, detalló Hernán.

Otro punto que toca el meme es la venta desproporcionada de humo al inicio de cada torneo, aquello parece una fábrica de carbón.

“Siento que la directiva calla más de la cuenta y hasta ahorita Juan Carlos Rojas está saliendo, no a dar la cara, sino que usa sus plataformas para dar su punto de vista, aunque siento que debería ser más abierto con la situación del equipo, aunque en cuestión de fichajes, la directiva dice que hacen contrataciones de acuerdo a su presupuesto, últimamente no hablan de fichajes bomba.

“Ya no es un tema del técnico, ahora es calidad de los jugadores, están mal, Saprissa pasa un momento lamentable que es el resultado de otros torneos que se maquillaron con el campeonato 36. Con el centro de entrenamiento no han sido del todo explícito, el equipo merece un lugar así para lo que representa Saprissa”, añadió Morales.