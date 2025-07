Pareja de Javon East contó detalles de la hermosa relación que tiene con el jugador

Naemaah Claxton, pareja de Javon East contó a La Teja detalles de la relación que tiene con el exjugador del Saprissa. Instagram Naemaah Claxton. (Instagram Naemaah Claxton./Instagram Naemaah Claxton.)

Javon East la rompió en Costa Rica, pero fuera de la cancha anotó su mejor gol, se ganó el corazoncito de una guapileña.

Hace dos años el exmorado y Naemaah Claxton se enamoraron, ya tienen una hija y hasta planean su boda para el próximo año.

La Teja conversó con Naemaah, quien contó cómo se fue cocinando la relación y cómo es vivir lejos del jugador jamaiquino, quien está en Israel, donde milita con el Hapoel Haifa, club al que llegó en enero.

“Nos conocemos desde hace, aproximadamente, tres años. Yo soy de Guápiles, nos vimos un día allá, cuando él jugaba en Santos, pero comenzamos nuestra relación cuando él ya estaba en Saprissa. Fue muy lindo, me invitó a una cena y ahí floreció todo”, dijo entre risas.

El 14 de julio pasado, Claxton acudió a la gala de los premios Unafut, en donde retiró el galardón que le dieron al caribeño, quien fue premiado como Goleador del Apertura 2024, premio que compartió con Marcel Hernández.

¿Cómo nació el amor?

Para finales del 2023, Javon y Naemaah ya estaban juntos e hicieron público su amor, la vida le estaba sonriendo al delantero, porque paralelamente consiguió el tricampeonato con Saprissa.

Naemaah fue fundamental para el jugador en el plano personal, lo acompañó en varios momentos del torneo y en julio del año pasado, cuando la pareja esperaba a su bebita, Azayah, el futbolista le pidió matrimonio a su enamorada.

“Hemos vivido momentos muy bonitos desde que estamos juntos. Disfrutamos bastante nuestra relación.

“Disfrutamos el crecimiento que ha tenido como futbolista. Solo la situación que se generó con Saprissa, que todo el mundo conoce, pero por lo demás, él está tranquilo y también nosotros, como familia. Confiamos mucho en Dios, la verdad. Entonces sabemos que el plan de Él es perfecto”, aseguró.

El delantero y su enamorada disfrutan del día a día, sin preocupaciones. Instagram Naemaah Claxton. (Instagram Naemaah Claxton./Instagram Naemaah Claxton.)

Claxton no reparó en describir las cualidades de su pareja y lo mucho que lo extraña ahora que ella está en Costa Rica.

Felices. Javon tiene un hijo mayor, llamado Kavon. Su familia jamaiquina tiene una muy buena relación con su pareja. “La familia de Javon ha venido acá y yo he ido a Jamaica, son personas muy llevaderas y todos tenemos una linda relación”, aseguró Naemaah.

“Javon es una excelente persona, muy detallista con nosotras, nos queremos mucho. Me hace demasiada falta, pero pronto vamos a estar juntos otra vez. En unas semanas volveremos a Israel la bebé y yo.

“Afortunadamente, siempre me levanto por la madrugada, para alimentar a la bebé y ese tiempo me sirve para comunicarnos. A esa hora nos llamamos y aprovechamos otros momentos del día. Hemos sabido comunicarnos y, pese a la distancia y la diferencia horaria, no ha sido un problema”, expresó.

La pareja se comprometió a mediados del año pasado, durante la revelación del sexo de su bebé. Instagram Naemaah Claxton. (Instagram Naemaah Claxton./Instagram Naemaah Claxton.)

En marzo, Naemaah y la bebé llegaron a Israel para pasar unas semanas con el delantero. En junio retornaron a Costa Rica, aprovechando las vacaciones del jugador, y ahí aprovecharon para compartir con amigos.

“Hemos estado juntos en momentos importantes para Javon, entre nosotros las cosas no son planeadas, simplemente se dan y eso es lo bonito, que vamos disfrutando del día a día, como familia.

“Sobre Javon siempre hay presión mediática, pero ya al tiempo uno se acostumbra, y procuramos manejar todo con mucha discreción, para evitar todo tipo de comentarios y tratamos de llevar una vida normal”, aseguró.

Nueva vida

Nae, como la llaman sus amigos, afirmó que la llegada de su bebé les dio un giro completo a su vida.

“La bebé tiene siete meses, es preciosa y ha sido todo un cambio, pero hay mucho amor. La vida nos ha cambiado para bien. La bebé ha traído mucho amor a la casa, a la familia, de verdad que sí, y estamos muy felices, Javon ama a su bebé“, aseguró.

Y sobre los planes de boda, la enamorada contó para cuándo estarían caminando hacia el altar.

Naemaah y Javon comenzaron su relación cuando el delantero ya estaba en Saprissa. Instagram Naemaah Claxton. (Instagram Naemaah Claxton./Instagram Naemaah Claxton.)

“El otro año, si Dios lo permite, esperamos hacerlo cuando Javon esté de vacaciones”, recalcó.

-¿Cómo la pasó en Israel, cuando se fue por primera vez?

“Muy bien, no me puedo quejar, es un país muy lindo, muy acogedor, la gente lo hace sentir a uno muy bien. Simplemente, existe la dificultad del idioma y ahí es donde comprendo a Javon cuando está aquí en Costa Rica, que no puede entender lo que habla la gente.

East llegó al Hapoel Haifa de Israel, en enero de este año. Instagram Javon East. (X Javon East/X Javon East)

“En el club nos han hecho sentir muy bien y es un país muy bonito. Con respecto a la situación política, la verdad, es que nos fuimos sin saber a ciencia cierta lo que pasaba allá, pues no investigamos mucho sobre la situación política. Sabemos que hay un conflicto, pero por lo demás no nos ha afectado, todo ha estado muy bien”, añadió.