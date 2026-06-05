Pareja de jugador del Deportivo Saprissa asegura que ha recibido amenazas de muerte

Stephanie Morales, pareja de Fidel Escobar está cansada de algunos comentarios que hacen en contra de ella y su familia y explotó en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la macha contó que una persona, aparentemente de nacionalidad panameña, se ha tomado el tiempo para ofenderla a ella y hasta les ha deseado la muerte.

“Con las familias de futbolistas no se deben meter, menos tomar el tiempo para ofender, nosotros tenemos sentimientos. Desear hasta la muerte, es lo peor, es sólo fútbol, antes de hablar piensen un poco, todos tienen sus momentos buenos y malos, nadie es perfecto” comenzó diciendo la pareja del defensor de la Selección de Panamá y del Deportivo Saprissa.

Stephanie Morales, pareja de Fidel Escobar hizo una fuerte denuncia contra la prensa panameña. Foto: Instagram Stephanie Morales. (Instagram/Instagram)

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“Hablan mucho, se pasan”

Luego, Morales responsabilizó a un sector de la prensa panameña.

“Y culpo al periodismo panameño, sé que es su trabajo, pero paren un poco y sepan lo que dicen, detrás de un jugador hay una familia y son seres humanos.

“Si algo me pasa o a mi hija, es culpa de ellos, hay unos periodistas que hablan mucho, se pasan cómo hablan de mal, cómo se expresan de mal, no pueden poner nada más agradable y los tengo grabados, ya la cara de cada uno la tengo grabada.

“Ya cansan, con los niños, con mi hija no. Alimentan el odio. Conmigo lo que quieran, con mi hija no, respeten, hay una periodista que me tiene mareada, opinen y hablen, pero con más respeto”.