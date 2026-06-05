Parque Viva y vecinos de La Guácima harán una carrera para celebrar la construcción de nueva delegación policial

Los vecinos de La Guácima de Alajuela, junto con Parque Viva y el Ministerio de Seguridad Pública, se unieron para la construcción de una nueva delegación de la Fuerza Pública y para celebrar el desarrollo de este importante proyecto es que se está organizando una carrera, llamada “Police Run Guácima”.

Hace tres años se echó a andar la construcción de la delegación, gracias al impulso de don Johnny Lobo, presidente de la Asociación de Desarrollo de Rincón Chiquito y otros vecinos de la localidad.

A inicios de febrero, la asociación firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para hacer realidad el proyecto y Parque Viva, junto a otras empresas, colaboraron con la mano de obra.

Este domingo 28 de junio, en los alrededores de Parque Viva, se llevará a cabo la carrera "Police Run Guácima". Foto: ilustativa. (Ernesto Chacón/Ernesto Chacón)

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Toda una experiencia

Se espera que la delegación esté lista a finales de junio o en julio de este año.

“Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Seguridad Publica y empresas privadas como Parque Viva, así como con todos los vecinos de La Guácima que se han unido por esta causa tan importante para la seguridad de todos”, afirmó Johnny Lobo.

La carrera se llevará a cabo este domingo 28 de junio, a las 6 de la mañana, y el punto de salida y meta será Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El evento, además, busca recaudar los fondos que aún faltan para concluir la construcción y equipamiento de la nueva delegación de Fuerza Pública.

Los participantes podrán recorrer las distancias de 5 y 10 kilómetros. Además, habrá una caminata recreativa en esas mismas distancias y los niños podrán participar, en una categoría especial, que iniciará a las 7:30 a.m., una vez que hayan salido los adultos.

Gracias al apoyo de Parque Viva y de la comunidad, los vecinos de La Guácima de Alajuela tendrán una delegación de la Fuerza Pública. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

El costo de inscripción es el siguiente:

- Categoría infantil: ₡8.500

- Caminata y carrera 5 kilómetros: ₡10.000

- Caminata y carrera 10 kilómetros: ₡12.000

Cada paquete incluye camiseta del evento, medalla, número de corredor, hidratación en ruta y meta, seguridad y asistencia, fotografías del evento y la “Experiencia Police Run”. Al finalizar el evento habrá premios en efectivo, rifas y una clase de zumba.

Los interesados pueden inscribirse en línea, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/cxHp33qPh3MoRMfb6

Si desea mayor información, puede comunicarse al teléfono 6058-9350.

La carrera "Police Run Guácima" se llevará a cabo este domingo 28 de junio. Foto: cortesía. (POLICE RUN/POLICE RUN)