Patrick Sequeira cuenta cómo tomó la noticia del retiro de Keylor Navas de la Selección

Patrick Sequeira adelantó que no bajará los brazos para dejarse el puesto que dejó Keylor Navas. (Rafael Pacheco Granados)

La noticia sobre la renuncia de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica causó revuelo a nivel mundial hace una semana.

Gracias al amistoso ante Uruguay de este viernes, se pudieron ver pinceladas de que el portero Patrick Sequeira será uno de los que levantará la mano para pelear por ese puesto.

Pero ¿Cómo reaccionó el meta cuando se dio cuenta sobre el anuncio de Keylor? La Teja se lo preguntó tras el juego ante los charrúas.

“Al final Keylor es un jugador que ha hecho tanto por la Selección y por toda Costa Rica, uno no se espera esa noticia (de su retiro en la Selección) pero son decisiones que él debe tomar y se le respeta, tiene todo derecho por la carrera que hizo”, dijo.

Aprovechó para darle unas palabras de agradecimiento por todo lo que hizo por la tricolor y advirtió que estará trabajando duro para luchar por ese puesto.

LEA MÁS: Francisco Calvo tiró una frase que llamó mucho la atención luego de fallar un penal ante Uruguay

“Keylor ha hecho demasiadas cosas por la Selección de Costa Rica, al final estamos muy agradecidos con él por lo que ha hecho, pero ahora viene una etapa nueva, estamos trabajando para ello, pero al final el profesor es que decidirá para jugar de titular”, agregó.

Sobre el juego, se mostró feliz por su rendimiento, abriendo una fuerte lucha contra porteros experimentados como Kevin Chamorro y Aarón Cruz.

“Siempre he trabajado, me he esforzado para estar con la selección, contento por mis primeros 90 minutos y ahora a trabajar para que las cosas se sigan dando.

“Estoy bastante motivado, el arco de la Selección siempre ha sido un sueño y voy a seguir trabajando para que se siga dando”, sentenció.

Ahora se enfocará en los próximos duelos de la Sele por la eliminatoria rumbo al mundial y la Copa América que están a la vuelta de la esquina.