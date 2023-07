Paulo Wanchope explicó por qué no jugó el futbolista que se dice estaría en la mira de Saprissa

Kenneth Cerdas estaría en la mira del Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Una de las ausencias que más llamó la atención en el Cartaginés este jueves fue la del volante Kenneth Cerdas, quien quedó fuera de convocatoria en el equipo de Paulo César Wanchope para enfrentar a Guanacasteca.

La decisión del técnico coincide con el rumor que trascendió de que Saprissa estaría detrás de los servicios del mediocampista, una de las fichas que tuvo más minutos con los blanquiazules el torneo pasado.

¿Por qué quedó afuera de lista? Paulo fue directo al decir que se trató de una decisión técnica, pero que nada tiene que ver con la posibilidad de que pueda dejar el club.

“Mi relación con Kenneth es muy buena, con Jordan Smith, que quedó fuera también es muy buena, y así con otros jugadores que quedaron fuera. De diez tenemos a Cerdas, a Dylan que entró muy bien y puso una muy asistencia.

“No hay nada más, estamos apelando a que el funcionamiento y la cohesión del equipo sea algo grupal y no depender de una figura”, comentó.

Para Chope, el que se hable de jugadores que pueden pasar a otros equipos en un mercado de fichajes es algo normal, por eso no le hace mayor drama.

“No, no, me lo tomo tranquilo, lo mismo que cuando hablamos de si hay espacio para que lleguen jugadores, uno también corre riesgo que pase el tiempo y que el último día de la ventana de transferencias llegue un equipo y haga una buena oferta por alguno de nuestros jugadores, es algo que puede pasar. Uno simplemente está ahí, pendiente, sobre todo del funcionamiento para, como digo, no depender de un jugador”, agregó.