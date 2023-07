¿Qué dijo Mauricio Wright tras alinear a su hijo en el Municipal Grecia?

Mauricio Wright pese a la derrota espera que las cosas mejoren.

Un aspecto que llamó la atención previo al juego entre San Carlos y Grecia fue que el técnico griego, Mauricio Wright, alineó a su hijo Shandon como titular, pues al finalizar el partido el estratega evaluó su rendimiento.

“Muy normal, ustedes me conocen bastante y saben que soy una persona de reflejar muy poco las emociones, por eso cuando pierdo en un día como hoy, estoy tranquilo porque cuando he ganado bien también estoy tranquilo, manteniendo el equilibrio, que me ayuda a tener esa mesura importante con él (Shandon). Es un jugador más en el plantel; al principio del juego dije que iba a demostrar lo que tiene, es un muchacho que nos ayudará mucho”, contó en conferencia de prensa.

Shandon jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla al minuto 45′+1 al cometerle una falta a Jonathan McDonald.

A sacar revancha

En la conferencia de prensa el timonel griego no escondió su molestia por perder goleado 3-0 ante los sancarleños, por eso espera sacar el triunfo contra el Cartaginés el fin de semana.

“Tenemos jugadores que no pudimos usar que nos hubieran dado un poco más, pero que, evidentemente, no estaban disponibles, pero sé que este equipo se va a componer. Tenemos con qué pelear, cuando tengamos el equipo completo será diferente, pero el próximo partido contra Cartaginés tenemos que sacarlo sí o sí.

“Será durísimo como suelen ser todos los partidos, debemos tener esa intención de lograr los objetivos, porque me gusta siempre estar arriba”, finalizó.