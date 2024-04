Rescatista tico perdió a dos de sus mejores amigos en accidente aéreo

José Campos experto en rescates perdió a dos de sus mejores amigos en el accidente. (José Gerardo Campos )

José Campos es un experto rescatista al que una tragedia lo tocó en carne propia hace 19 años, luego de que dos de sus mejores amigos fallecieran en un accidente aéreo. Ahora él se aferra a su recuerdo visitando el cerro que se los arrebató.

Campos ha participado en cientos de búsquedas, no solo en Costa Rica, sino en grandes tragedias internacionales como el terremoto de Haití.

Además, se ha capacitado en el extranjero, ha participado en distintos rescates aéreos y también ha buscado incansablemente el avión argentino TC-48, que desapareció en el país en 1965.

Las víctimas viajaban en esta avioneta. Foto Archivo GN

Está acostumbrado a recibir llamadas cualquier día y a cualquier hora, porque así son las emergencias, sin embargo, la que recibió el 27 de mayo del 2005 lo golpeó como ninguna otra.

José tenía una gran amistad con el piloto Luis Alonso Cantillano Calvo, de 34 años, y con el jefe de directores de cámaras de canal 7, Guillermo Picado Corella, de 38 años.

A la avioneta le faltó un metro para pasar por la montaña. Foto: Archivo GN

Campos formó en el 2002 un grupo de búsqueda y rescate de la dirección de Aviación Civil, varias personas de distintas profesiones se postularon y entre ellos estaban Luis y Guillermo, ninguno se conocía.

“Me tocó presentarlos en la primera reunión del grupo de búsqueda en un hotel en Santo Domingo de Heredia y desde ese momento ellos se empataron, se hicieron grandes amigos, eran inseparables, con el tiempo nos hicimos amigos de esos que nos veíamos una vez a la semana para conversar, tomarnos una cerveza o hacer una parrillada, teníamos una amistad sincera y muy bonita”, recordó el rescatista.

Reunión pendiente

Los tres amigos habían quedado de verse para hacer una parrillada el mismo fin de semana que ocurrió la desgracia.

“Yo estaba dando clases en Sarapiquí, pero ese viernes ya había regresado a la casa, ellos iban para Parrita y volvían, estaba en mi casa viendo las noticias cuando me sonó el teléfono y me dicen que cayó un avión que hay que ir a buscarlo, en eso salen los mensajes y empiezan a entrarme las llamadas y mensajes avisando, en eso dieron la noticia”, rememora José.

El accidente ocurrió en el cerro de La Potenciana, que se localiza unos 14 kilómeros al sur de Puriscal y tiene una altura de 1.530 metros. La aeronave accidentada es una Cessna 206, propiedad de la empresa Aero Tours.

Unos minutos después lo llamó Alejandro Guillén, quien era miembro del grupo de búsqueda.

Los tres cuerpos fueron sacados del cerro al día siguiente del accidente.

“Me dijo: ‘comandante, estoy en la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, ahí en la avioneta iban Luis y Memo’, en ese momento yo caí sentado, no sé cuánto tiempo pasó, si diez o quince minutos, no sabía qué hacer, no reaccionaba, pasé de una búsqueda de un avión, a una búsqueda de un avión en el que iban mis amigos, nunca había vivido algo así en carne propia, porque ya era algo que me afectaba, y que me tocaba a fondo”, lamentó.

En la avioneta también iba Juan Diego Marenco Herrera, de 23 años, él era el copiloto; José no lo conocía.

Hija lo hizo reaccionar

José confiesa que se quedó sentado, su hija María José, que en aquel entonces tenía 12 años, conocía a Luis y a Guillermo porque llegaban seguido a su casa, ellos la querían mucho.

“Recuerdo que mi hija me gritaba: ‘pero muévase, pero levántese, ¿qué va hacer?, vaya búsquelos, ellos lo están esperando’, María José me agarraba de las manos y me decía: ‘pero muévase’”.

José llegó a Puriscal y se encontró con Alejandro Guillén, ya en ese momento la Cruz Roja sabía dónde había caído la aeronave.

“En ese lugar llueve horrible en mayo, llegamos en la tarde-noche. El procedimiento y la respuesta fue la misma, nada fue distinto a otras personas que hemos buscado y hemos rescatado, internamente uno va con más ganas porque uno dice, ‘son de los míos, se hace lo que se tiene que hacer’”, se sinceró.

Jose Campos, Vidal Murillo, Fernando Rodriguez, Roy Mejia, Alejandro Guillen, brigada de rescate consuelan a Adrian Cantillano, hermano de una de las victimas del accidente aéreo. Foto: Archivo GN (Alexander Otarola)

Ellos dejaron el carro hasta donde se podía y siguieron caminando, el trayecto era malo, barrialoso y tenían que pasar por una finca privada.

“Ya se sabía dónde estaba la aeronave, pero solo encontraron dos cuerpos, pero no se sabía quiénes eran los fallecidos, fuimos a ver y eran Guillermo Picado y Juan Diego Marenco, en ese momento pensábamos: ‘¿y si Luis está vivo?’, ya era muy tarde, como las once de la noche, decidimos separarnos y empezar a buscar hacía adelante”, asegura.

A unos 60 metros del fuselaje, ya en la madrugada, encontraron el cuerpo de Luis.

Dos de los cuerpos aparecieron en la aeronave y el del piloto a 60 metros.

“El cuerpo quedó lejos, con su unifome, su pantalón negro y su camisa blanca, en ese momento Alejandro y yo nos desbaratamos, lloramos, nos abrazamos y avisamos al resto del grupo que lo habíamos encontrado, había que dejar la escena intacta para que el OIJ llegara y horas después levantara el cuerpo”.

A la 1 a. m., José y Alejandro bajaron la montaña, él no logra recordar en qué llegó a la Cruz Roja de Puriscal, pero durmieron entre tres y cuatro horas en el piso de la cocina, a la mañana siguiente llegaron otros miembros del equipo de rescate, quienes les llevaron pan y café.

“Mi hija María José y su mamá llegaron para acompañarme unos minutos y saludar y a eso de las cinco o seis de la mañana volvimos a subir, ya había bastante gente, cuando autorizar sacaron los cuerpos, nos dejaron a nosotros sacar el de Luis, era como un bajo para llegar a la carretera, todo eso estaba lleno de barro y a la carretera eran como 200 metros”, recordó.

El mal clima pudo provocar el accidente. Fotos Grupo Nación (Archivo)

José asegura que el momento y la situación eran muy duros, pero todavía les tocaba pasar por otro aún más triste, que era darles el último adiós.

“El sábado en la noche fui a la vela y el domingo el sepelio de Luis en Tibás y el de Memo en Coronado, los hicieron con una hora de diferencia, entonces pude acompañar a los dos”, contó.

En el entierro de Luis, nuevamente su cuerpo tembló y la tristeza lo embargó.

Los familiares llegaron al sitio de la tragedia. Foto : GN (Archivo GN)

“Cuando salimos de la iglesia había uno o dos aviones volando bajito, que es una forma de despedir a los pilotos”, recordó.

Sobre las causas del accidente, José asegura que Luis iba bien en la ruta de vuelo, pero, al parecer, volaban muy bajito.

“Todavía hace dos años se observa la marca que dejó el tren de aterrizaje, les faltó un metro de altura para no pegar en el potrero, Luis era un piloto con experiencia”.

En el cerro fue colocada está placa.Fotos GN

Según el registro de Aviación Civil, al momento del accidente había malas condiciones climáticas.

Bien dicen que no muere quien no se olvida y tanto José como Alejandro, junto con otros amigos y familiares de las víctimas, van el último sábado o domingo de mayo al cerro donde ocurrió la tragedia.

“De estos años he ido 16 o 17 veces, solo por algo fuera de mi control, cómo cuando ocurrió el terremoto de Haití o alguna beca o emergencia, no he podido ir. Este año sí iremos, siempre varios del grupo van y yo hablo con Adrián, hermano de Luis, que es como un hermano para mí y allá varias veces nos hemos topado”.

Los amigos y familiares van todos los años al sitio del accidente.

Campos asegura que en la cima, a 10 metros de la colisión, hay una cruz y una placa para recordarlos, la caminata es de 10 kilómetros, cinco de subida y cinco de bajada.

“Es un lugar bellísimo, con una vista espectacular, es una caminata lindísima, hacemos ejercicios y los recordamos a ellos y también el rescate, el otro año que se cumplen 20 años, queremos quedarnos a acampar”, adelantó.

José Campos guarda está foto de sus amigos Guillermo y Luis. Foto: Cortesía. (José Gerardo Campos )

Le preguntamos a José si sabe si todavía hay restos de la aeronave en ese sitio y aseguró que no saben y tampoco quieren saber.

Juan Diego Marenco, 23 años, era estudiante de aviación y amaba el montañismo.

Guillermo Picado Corella de 38 años director de cámaras de Canal 7. (archivo)

Luis Cantillano Calvo de 34 años piloto

“Nunca a nadie se le ha ocurrido bajar donde pasó el accidente, ninguno ha querido, es que hay mucho sentimiento, preferimos quedarnos arriba con esa vista hermosa y con todos los recuerdos y anécdotas que tenemos con ellos”, aseguró.