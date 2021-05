“No puedo dejar por alto esto, no puedo callarme ante un periodista tan irresponsable como Rodolfo Mora y el programa en sí, porque está descartando un técnico nacional solo por ser costarricense y está poniéndole la alfombra roja a los extranjeros para venir acá, no tengo nada en contra siempre que sean competentes, pero ese no es el punto, el punto es que un periodista que representa un medio de comunicación en el siglo 21 se deje decir eso, que Paulo Wanchope está descartado para ser seleccionador porque anda jalando limonenses para arriba y para abajo y eso divide el país”, dijo Paulo en la conferencia de prensa previa al partido entre Cartaginés y Alajuelense.