Paulo Wanchope resalta el detalle que puede causar un daño muy serio al Herediano

Paulo Wanchope apela por apretar un poco más las tuercas para salir del mal momento en Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este miércoles el Herediano se juega la vida en la Copa Centroamericana al enfrentar, a las 6:30 p. m., al Antigua de Guatemala, duelo que debe ganar para pasar de ronda.

La situación florense es compleja porque no solo necesita derrotar a los chapines, sino también esperar a que el Real Estelí no le gane al Marathón de Honduras para avanzar.

Un empate entre pinoleros y catrachos podría darle el pase al Team, siempre y cuando gane 2-0 a Antigua.

En caso de que el conjunto hondureño triunfe por cualquier marcador frente a los nicaragüenses, Herediano deberá anotar un gol más de los que marquen los del Monstruo Verde de Honduras.

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Herediano necesita goles para avanzar

Ante esa situación, Paulo Wanchope, técnico rojiamarillo, fue muy claro en que hay que salir con mucha ambición, no solo a ganar, sino a tratar de conseguir la mayor cantidad de goles posibles, porque seguramente estos definirán el boleto en el apretado grupo B.

“Nosotros ya tenemos un plan de juego, sabemos cómo atacar el rival. Podemos controlar nuestras acciones, toda la información que les hemos dado a los jugadores, queremos ganarlo, hemos planificado para triunfar y a partir de ahí solo queda esperar”, dijo.

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Paulo Wanchope pide sacudirse los malos resultados

El discurso de Chope es directo: hay que sacudirse de los malos resultados y el que esté metido en una zona de confort o la esté llevando suave se tiene que pellizcar ya.

“Lo primero que observa uno es el accionar en la cancha, hay pequeños grandes detalles que ya los hemos hablado en la intimidad y que debemos mejorar. A veces se puede entrar en zona de confort, somos los campeones nacionales y eso puede cegar a más de uno.

“Nos hemos llevado ese balde de agua fría. No se está dando lo suficiente, y necesitamos hacer las cosas mejor. Hay que regresar a lo básico para trabajarlo otra vez y tener buenos hábitos en cancha y paralelo a eso hay situaciones que se pueden ver y hablar día a día, pues hay que convencerlos de que debemos modificar algunas cosas para avanzar”, explicó Wanchope.

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