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Paulo Wanchope se codea con Ancelotti y la élite del fútbol mundial en Canadá

Paulo Wanchope participó en el Congreso de la FIFA y se dio un gustazo con figuras del fútbol internacional

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico Paulo Wanchope disfrutó de lo lindo su participación en el Congreso de la FIFA, que se llevó a cabo en Canadá y pudo compartir con la élite del fútbol mundial.

En sus redes sociales, el exjugador del Manchester City ha colgado poco a poco algunas imágenes de los encuentros que sostuvo en el país norteamericano, sede de la Copa del Mundo del 2026.

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Paulo Wanchope
Paulo Wanchope compartió con algunas de las figuras del fútbol internacional en el Congreso de la FIFA. Foto: Instagram Paulo Wanchope. ( Foto: Instagram Paulo Wanchope. /Foto: Instagram Paulo Wanchope.)

Chope en el Congreso de la FIFA

Hace unos días estuvo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA y este jueves mostró el encuentro que tuvo con entrenadores y exjugadores.

En una de las fotos aparece con el técnico de la Selección de Brasil Carlo Ancelotti y en otra, compartiendo junto a exjugadores como el mexicano Luis Hernández, los españoles Fernando Hierro y Michel Salgado y el portugués Nuno Gomes.

“Lindo compartir, escuchar y aprender de gente con vasta experiencia en el fútbol”, escribió junto a las fotos.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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