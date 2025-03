Penal anulado de Julián Álvarez tiene a muchos molestos y esto dicen los expertos

Esta es la imagen del penal que tiene a muchos debatiendo. (ESPN Deportes/Facebook)

El Real Madrid aseguró su pase a los cuartos de final de la Champions League este miércoles, luego de vencer al Atlético en la tanda de penales, luego de un global 2-2.

Los penales terminaron en 4-2, y hubo molestia entre muchos aficionados, ya que el gol de Julián Álvarez fue anulado por un ‘doble toque’, una decisión que no quedó clara con las imágenes compartidas durante el partido.

Luego del encuentro se han viralizado muchos videos en redes sociales donde los merengues aseguran que sí hubo un doble toque del balón, mientras que otros aseguran que no existió.

Diario Marca, el medio español, tomó en cuenta la opinión de diferentes analistas para valorar y aclarar si la decisión fue justa o no, pero es un tema de nunca acabar, ya que siguen habiendo opiniones divididas.

LEA MÁS: Periodista mexicano sorprende al dar un fuerte criterio sobre Alajuelense en la serie ante Pumas

El medio explicó que el exárbitro internacional, Iturralde González, consideró que no es evidente que el jugador argentino tocara la bola dos veces: “No creo en teorías de las conspiraciones, pero en todas las imágenes que he visto o me han pasado, no se ve claro que Julián Álvarez toque dos veces el balón”.

El gol anulado de Julián Álvarez sigue dando de qué hablar. (Atlético de Madrid)

Por su parte, el excolegiado alemán Manuel Gräfe también expresó su desacuerdo con la anulación del gol, señalando que la situación no es lo suficientemente clara como para invalidarlo y a la vez cuestionó la función del VAR en este tipo de jugadas.

LEA MÁS: El Real Madrid sacó su casta de campeón y avanzó a los cuartos de final de la Champions

El diario tomó en cuenta también la opinión de Pavel Fernández, analista arbitral de Radio Marca, quien publicó lo siguiente en su perfil de X: “Julián Álvarez tocó el balón dos veces para marcar el penalti, una vez con cada pie. Se considera penalti fallado. Intervino el VAR para avisar a Szymon Marciniak”.

Marco Antonio Rodríguez, que fue árbitro en tres mundiales, manifestó lo siguiente: “No hubo robo, como muchos acusan, en la Champions League en el Atlético - Real Madrid”.

Diario Marca también mencionó al excolegiado español Mateu Lahóz, quien durante su análisis en ‘Movistar’, comentó lo siguiente: “Yo si volviese a arbitrar una jugada tan trascendental no estaría tranquilo si me lo dijesen... yo querría ir a verla y a partir de eso, decido. Pues es mi responsabilidad, me lo tengo que llevar a mis espaldas y a partir de ahí decidir con lo que yo considere. Así es como yo entiendo el arbitraje. La tecnología está muy bien utilizada, pero desde mis ojos y decidiendo, porque sino, estás delegando.. y en estos momentos todos seguimos teniendo dudas”.