Pérez Zeledón cierra negocio con futbolista formado en Alajuelense

Pérez Zeledón cerró un negocio redondo con un exjugador de Alajuelense, para el torneo de Apertura 2026.

Este martes, los Guerreros del Sur anunciaron la renovación del mediocampista Silvio Rodríguez, quien seguirá con los generaleños por dos torneos más, es decir, hasta el 30 de junio del 2027.

El muchacho tiene 21 años y en el torneo pasado sumó pocos minutos con el equipo josefino: apenas jugó 337 minutos, según la Unafut.

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Silvio Rodríguez (izquierda) dejó de ser jugador de Alajuelense y fue renovado con Pérez Zeledón. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Renovación

Así informó Pérez la extensión del ligamen del jugador.

“El mediocampista, Silvio Rodríguez Rojas, renovó su contrato con el Municipal Pérez Zeledón por periodo de un año (dos torneos cortos), es decir, hasta el 30 de junio de 2027.

“El futbolista venció contrato con su antiguo club y la ficha ahora le pertenece al Municipal Pérez Zeledón”.