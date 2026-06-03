Deportes

Pérez Zeledón cierra negocio con futbolista formado en Alajuelense

Silvio Rodríguez renovó por dos torneos cortos más con los generaleños, que además lograron quedarse con la ficha del futbolista tras vencer su contrato con su anterior club

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Pérez Zeledón cerró un negocio redondo con un exjugador de Alajuelense, para el torneo de Apertura 2026.

Este martes, los Guerreros del Sur anunciaron la renovación del mediocampista Silvio Rodríguez, quien seguirá con los generaleños por dos torneos más, es decir, hasta el 30 de junio del 2027.

El muchacho tiene 21 años y en el torneo pasado sumó pocos minutos con el equipo josefino: apenas jugó 337 minutos, según la Unafut.

LEA MÁS: Expareja de jugador que pertenece a Alajuelense denuncia supuestas agresiones

Silvio Rodríguez (izquierda) dejó de ser jugador de Alajuelense y fue renovado con Pérez Zeledón. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Renovación

Así informó Pérez la extensión del ligamen del jugador.

“El mediocampista, Silvio Rodríguez Rojas, renovó su contrato con el Municipal Pérez Zeledón por periodo de un año (dos torneos cortos), es decir, hasta el 30 de junio de 2027.

“El futbolista venció contrato con su antiguo club y la ficha ahora le pertenece al Municipal Pérez Zeledón”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvio RodríguezAlajuelensePérez Zeledón
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.