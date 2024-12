Periódico de Nicoya trató de hundir a Alexander Vargas, pero el tiro le salió por la culata

El sitio digital, de noticias de Guanacaste, Periódico Digital de Nicoya, hizo una publicación este sábado de Alexander Vargas, donde lo critica y lo trata con dureza por marcharse del equipo, probablemente al Club Sport Herediano, pero el tiro le salió por la culata y más bien, la afición reaccionó defendiendo al técnico.

Alexander Vargas fue criticado por un medio guanacasteco pero más bien la afición lo defendió. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“El traidor, Fariseo, Alexander Vargas traiciona al Asociación Deportiva Guanacasteca - ADG pues está muy cerca de ser el nuevo entrenador de Herediano. Esta semana se reunió ya con la directiva florense para ver temas del próximo campeonato. Aún no ha firmado, pero está muy cerca. Bueno este es el amor al dinero, a un proyecto, o ¿solo son paracaidistas? La mona que se viste de seda, mona se queda, por más camisetas que se ponga!”, fue la dura crítica que le lanzaron a Vargas.

Aunque aún no es oficial, es muy probable que Vargas sea el nuevo entrenador del Team florense pero se mostró mesurado en la conferencia de prensa del sábado donde dijo que hasta no firmar con algún equipo, no pueden dar por hecho nada.

LEA MÁS: Guanacasteca pelea en la mesa partido que perdió 4-0 ante Santos por este motivo

Los aficionados del equipo reaccionaron a la publicación y más bien defendieron a Vargas.

David Carranza expresó en los comentarios del posteo en Facebook. “A la gente si le da feo a veces. ¿Cuál es el problema ? Más allá de lo deportivo, es brete, cualquiera haría lo mismo, si en un lugar le pagan mejor, obvio hay que tomar la oportunidad”, dijo.

Por su parte, Luis C. Cordero también reaccionó. “Eso no es traición, eso es aprovechar una buena oportunidad en el fútbol, o será que cuando las cosas no andan bien en un club quizás por bajo rendimiento de los jugadores y al primero que echan es al técnico, ¿eso también es traición del club? En el fútbol así es como funcionan las cosas”.

LEA MÁS: Alajuelense perdió ante Guanacasteca, pero Guimaraes ganó al cumplir el objetivo de este partido

Sin duda, Vargas hizo un buen trabajo en Guanacasteca, estuvo cerca de clasificar y cerró con un triunfo ante Alajuelense, que ya había ganado la fase regular.

Otro comentario fue el de Wagner Venegas. “Desde que llegó tuvo que lidiar con la guerra administrativa del club, más bien todo lo contrario. Llegó hasta el final como todo un profesional, otro técnico promedio, hubiese dejado el equipo botado.

LEA MÁS: Alexander Vargas deja Guanacasteca y su futuro podría estar en un equipo grande

“Esta tipo de publicaciones hablan más del prestigio de quien las escribe, que del que buscan desprestigiar. La comunicación debe conservar un poco la altura”.