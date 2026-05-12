Periodista Alvin Obando se salió de sus casillas y explotó contra joven periodista en “Fútbol al día”

El periodista Alvin Obando se salió de control durante el programa Fútbol al día y no se contuvo a la hora de responderle al periodista Cristian Segura y a la exjugadora Jacky Álvarez.

El lunes por la noche, Obando comenzó a discutir cuando le preguntaron cuál equipo jugó mejor las semifinales y, ante una frase de Segura, el experimentado comunicador no aguantó nada y le dijo de todo al muchacho.

“No hay ninguna complicación, lo que estoy preguntando es a quién ve mejor”, dijo el periodista.

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Alvin Obando (derecha) perdió la dulzura del carácter, el lunes en Fútbol al día. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Jacky intentó calmar la situación, pero Alvin no se controlaba.

Lo que le dijo Alvin Obando

Al periodista se le olvidó que estaba en televisión y así contestó.

“Póngame atención y vuélvame a ver a la cara. No me falte el respeto, eso es lo primero. No me falte el respeto y respéteme hasta el fondo, porque me tiene que respetar.

“Nunca me diga que me arreglo con alguien, tengo 35 años de carrera periodística y un mocoso de tres años me va a decir a mí cómo tengo que hablar. No, señor, un mocoso no.

“Me va a decir cómo me tengo que comportar”, expresó el periodista.