Deportes

Periodista Alvin Obando se salió de sus casillas y explotó contra joven periodista en “Fútbol al día”

Al periodista Alvin Obando le hicieron una pregunta relacionada a la final del torneo de Clausura y explotó en contra de su compañero

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Alvin Obando se salió de control durante el programa Fútbol al día y no se contuvo a la hora de responderle al periodista Cristian Segura y a la exjugadora Jacky Álvarez.

El lunes por la noche, Obando comenzó a discutir cuando le preguntaron cuál equipo jugó mejor las semifinales y, ante una frase de Segura, el experimentado comunicador no aguantó nada y le dijo de todo al muchacho.

“No hay ninguna complicación, lo que estoy preguntando es a quién ve mejor”, dijo el periodista.

LEA MÁS: Jacky Álvarez reveló uno de sus más grandes temores

Alvin Obando
Alvin Obando (derecha) perdió la dulzura del carácter, el lunes en Fútbol al día. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Jacky intentó calmar la situación, pero Alvin no se controlaba.

Lo que le dijo Alvin Obando

Al periodista se le olvidó que estaba en televisión y así contestó.

“Póngame atención y vuélvame a ver a la cara. No me falte el respeto, eso es lo primero. No me falte el respeto y respéteme hasta el fondo, porque me tiene que respetar.

“Nunca me diga que me arreglo con alguien, tengo 35 años de carrera periodística y un mocoso de tres años me va a decir a mí cómo tengo que hablar. No, señor, un mocoso no.

“Me va a decir cómo me tengo que comportar”, expresó el periodista.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alvin ObandoJacky Álvarez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.