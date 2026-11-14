Periodista de Deportes Repretel dejará atrás su otra pasión y se despedirá este sábado

Eric Gassman le dirá adiós al Káiser para dedicarse a su faceta como periodista y productor en Deportes Repretel. (Jorge Castillo/Jorge Castillo)

Eric Gassman ha vivido por más de 12 años una doble vida: por un lado, como periodista y productor tanto en televisión como en radio, y por otro, dentro de un ring de lucha libre, cumpliendo su otra gran pasión.

Por mucho tiempo se la jugó para compaginar ambas cosas, sin que muchos lo supieran, hasta setiembre de 2024. Nadie conocía su alter ego, un luchador llamado Káiser, cuya máscara protegía su identidad.

Hace dos años se quitó su máscara y dejó ver su identidad real al mundo y, hace un par de meses, reveló que su etapa como luchador llegó a su fin y se despedirá en un último gran evento este sábado con una cartelera de lujo en el centro de Heredia.

Dejar ir la lucha libre fue una decisión muy difícil, pero en una entrevista con La Teja nos contó que hubo varios motivos y uno de ellos fue cumplir con lo que califica como el trabajo de sus sueños, que ejerce desde hace unos meses en Repretel.

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Eric Gassman explica por qué se despide de la lucha libre

Káiser lucho enmascarado hasta el 2024. (Jorge Castillo/Jorge Castillo)

“El dicho que dice que los tiempos de Dios son perfectos, lo creo ahora más que nunca, todo se juntó en el mismo momento, sin estarlo planeando, sin querer, yo siempre me había preguntado cuándo llegaría el momento que tomaría esta decisión, pero pasó por varios motivos.

“Primero que todo por el trabajo, tuve esta oportunidad de empezar a trabajar como productor de Deportes Repretel y eso me consume muchísimo tiempo, sobre todo fines de semana, con coberturas de partidos y diversos temas y ya se me hacía un poco difícil, yo sabía que esto iba a ser un inconveniente y esto digamos que fue el catalizador para tomar la decisión”, comentó.

Káiser, como se llama en el ring, es un luchador que siempre se ha comprometido con su disciplina y su arte; tiene clarísimo que, si no puede estar al 100% y no ofrecer la calidad a la que tiene acostumbrado al público, tendrá que tomar una decisión.

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Otro motivo fue el cierre de la empresa de lucha libre costarricense Riot Wrestling Alliance (RWA). Fue el mensaje para decir: «Cerremos ya el ciclo», pues era uno de los encargados y la cabeza de la dirección de ese show.

“Eso me liberó de una responsabilidad, ya no tenía que estar dando explicaciones a nadie o rindiendo cuentas, entonces al no estar RWA fue más fácil tomar esta decisión y tampoco es que yo estoy chamaco.

“Siempre dije que no quería ser un luchador ya de esos señores, de los que dan lástima y no luchan como antes. Tuve una carrera muy buena, mi exigencia fue muy alta y no quería que la gente se fuera con esa imagen,” destacó.

El trabajo de sus sueños en Repretel

Eric Gassman trabaja como periodista y productor en Deportes Repretel desde hace nueve meses. (Cortesía Eric Gassman/Cortesía Eric Gassman)

Su agenda ahora está tan apretada que organizó un evento de despedida este sábado porque justo por la fecha FIFA no había nada programado y negoció con su jefe, Pablo Guzmán, que le diera este fin de semana, pues luego ya no tendría el espacio para hacerlo.

Gassman, además de asistir a partidos, en ocasiones hasta como periodista, también es el encargado de producir todos los eventos deportivos que transmite el canal, como motocross, surf y atletismo, lo que lo tiene con la agenda llena.

“Me toca ver los dos mundos, porque también estoy en transmisiones y programas, pero mi trabajo principal ahora es coordinar toda la parte de producción, transmisiones, coberturas, la responsabilidad es muy grande.

“Estoy encantado, es el trabajo de mis sueños, a lo que siempre me quise dedicar, estoy superagradecido, tengo unos nueve meses y me siento supermotivado. He aprendido un montón y me han dado la confianza para hacer las cosas a mi modo”.

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Eric Gassman ha viajado afuera de Costa Rica por su labor en deportes Repretel. (Cortesía Eric Gassman/Cortesía Eric Gassman)

Káiser tendrá una última velada de lucha libre

Para quienes asistan este sábado a la última velada de Káiser, se promete un show con los mejores luchadores de Costa Rica, sorpresas y la adrenalina de siempre en este deporte espectáculo.

Puede verificar los detalles de las entradas y cómo llegar a la sede del evento en las redes sociales de Gassman o en su perfil de luchador.

“Seguramente terminaré de luchar a las nueve y resto de la noche, quién sabe a qué voy a llegar a la casa y el domingo me levanto a las 4:30 a.m. porque tenemos que irnos a Corralillo de Cartago que tenemos transmisión a las 9 a.m.”.

Para Káiser será el fin de una era, pero para Eric es apenas el inicio de muchas grandes cosas por venir.