Periodista de ESPN: “Muchas cosas en la carrera de Keylor Navas no han sido justas”

Keylor Navas aún tiene todas las condiciones para ser el portero número en cualquier equipo consideran periodistas. Foto: Instagram

Muchas reacciones se han desencadenado luego del anuncio que hizo el técnico del París Saint Germain, Christophe Galtier, sobre que Keylor Navas será suplente la próxima temporada.

Andrés Agulla, famoso periodista de ESPN, dio su opinión, ya que a él le sorprende un poco que en la carrera del costarricense se repitan los mismos patrones y no se le dé el valor que tiene.

“Hay varias formas para analizar esto, una que tiene que ver con la opinión de cada uno, tiene todo el derecho del mundo Galtier a decidir que no quiere rotación en el arco y que prefiere trabajar con un titular y otro suplente, de hecho hasta parece lo más sensato.

“Los arqueros deben tener la continuidad y la confianza y que su carrera no depende un día bueno o uno peor, el club se ha puesto en una situación muy difícil, porque tiene dos arqueros que son número uno, uno con mucha experiencia que sigue rindiendo al máximo nivel y que ha ganado mucho y otro con un futuro gigantesco como Donnarumma y por el cual se ha invertido mucho dinero”, explicó.

[ ¿Quién es el número 1? Keylor Navas manda filazo en sus redes sociales ]

Al igual que sucedió en el Real Madrid cuando llevaron a Thibaut Courtois luego de que el Halcón ganó tres Champions League seguidas, por lo que para el comunicador la situación con Keylor no es justa.

Para Andrés Agulla lo que se está cometiendo con Keylor Navas en el París Saint Germain es injusto. (Mayela López)

“¿Es justo?, No, no lo es, pero hay muchas cosas en la carrera de Keylor Navas que no han sido justas, porque el nivel no lo ha perdido nunca y más allá de la oportunidad que tuvo en su momento el Madrid con Courtois o el PSG con Donnarumma de llevarlo gratis, Keylor siempre ha dado garantías en cada uno de los partidos que le ha tocado”, dijo.

Para Agulla, el siguiente paso de Keylor es claro, marcharse a un lugar adonde si le den ese valor, debe buscar en los últimos años de su carrera un lugar en el que sí le den esas oportunidades.

“Para mí se tiene que ir, entiendo que no es fácil, que no será sencillo encontrar quién le pague el salario que gana ahora, pero con el Mundial a la vuelta de la esquina, la edad que tiene para disputar sus años al máximo nivel y con el respeto que tiene de todo el medio creo que debe buscar salir.

“Incluso si Keylor debiera resignar dinero para buscar una salida y para encontrar otro club en elque se sienta importante, clave en el proyecto, titular indiscutido, jugando Champions, creo que tiene todas las condiciones para ocupar ese espacio, aunque le toque resignar un poco de dinero”

[ El consejo de Luis Fernando Suárez a Keylor Navas por su situación en el PSG ]

Se ha especulado con la opción del Nápoles de Italia, club que jugará en Champions, aunque en las últimas semanas esa opción parece que se ha complicado según han informado medios internacionales