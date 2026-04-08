Periodista de Teletica Deportes le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense

El periodista Luis Enrique Bolaños, de Teletica Deportes no escondió su malestar, con la afición de Alajuelense, porque según él, no exigen resultados a la dirigencia rojinegra y tiró un dardo que no le gustará para nada a los fiebres liguistas.

Este miércoles, durante el programa de Teletica Deportes Radio, el comunicador dijo que, pese a que su corazón es rojo y negro, cree que la afición morada es más fiel y hasta comparó el comportamiento de ambas hinchadas.

“Perdón manudos y ahorita lo sacan en todo lado; pero en eso comparto más la forma de ser de la afición del Deportivo Saprissa. Año y medio sin ganar campeonatos y la gente está brava, pero va al estadio apoya y todo, hay nivel un nivel de exigencia”, comenzó diciendo Bolaños.

Un periodista de Teletica Deportes Radio le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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El reclamo de Luis Enrique

Pero el mensaje del periodista no se quedó ahí:

“Pero nosotros, y digo nosotros porque soy liguista, pero a veces somos demasiado enamorados y eso en los equipos grandes no debe pasar.

“Yo soy más Alajuelense que comerse un mango a la salida del almacén Llobet, en Alajuela, pero hay cosas de mi afición que no comparto. No estoy llamando a que la gente queme el estadio, pero sí estoy llamando a que también se hagan sentir un poco.

Luis Enrique Bolaños le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense. Foto: Facebook.

“El domingo la gente salió del estadio, diciendo que va a alcanzar, pero con todo el respeto para la honorable institución. ¿Cuándo la Liga ha entrado de cuarto y ha sido campeón? Nunca y no sé en qué se basan para esperar un acontecimiento que no ha pasado nunca", afirmó.