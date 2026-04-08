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Periodista de Teletica Deportes le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense

El periodista comparó a la afición de Alajuelense con la de otro club grande

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Luis Enrique Bolaños, de Teletica Deportes no escondió su malestar, con la afición de Alajuelense, porque según él, no exigen resultados a la dirigencia rojinegra y tiró un dardo que no le gustará para nada a los fiebres liguistas.

Este miércoles, durante el programa de Teletica Deportes Radio, el comunicador dijo que, pese a que su corazón es rojo y negro, cree que la afición morada es más fiel y hasta comparó el comportamiento de ambas hinchadas.

“Perdón manudos y ahorita lo sacan en todo lado; pero en eso comparto más la forma de ser de la afición del Deportivo Saprissa. Año y medio sin ganar campeonatos y la gente está brava, pero va al estadio apoya y todo, hay nivel un nivel de exigencia”, comenzó diciendo Bolaños.

Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Un periodista de Teletica Deportes Radio le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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El reclamo de Luis Enrique

Pero el mensaje del periodista no se quedó ahí:

“Pero nosotros, y digo nosotros porque soy liguista, pero a veces somos demasiado enamorados y eso en los equipos grandes no debe pasar.

“Yo soy más Alajuelense que comerse un mango a la salida del almacén Llobet, en Alajuela, pero hay cosas de mi afición que no comparto. No estoy llamando a que la gente queme el estadio, pero sí estoy llamando a que también se hagan sentir un poco.

Luis Enrique Bolaños le hizo un fuerte reclamo a la afición de Alajuelense. Foto: Facebook.

“El domingo la gente salió del estadio, diciendo que va a alcanzar, pero con todo el respeto para la honorable institución. ¿Cuándo la Liga ha entrado de cuarto y ha sido campeón? Nunca y no sé en qué se basan para esperar un acontecimiento que no ha pasado nunca", afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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