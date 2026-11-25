Un periodista de Teletica Deportes Radio sorprendió a sus compañeros cuando llegó al programa de este miércoles con un detalle en su apariencia que llamó la atención.

Se trata de Ricardo Cordero, quien apareció en el espacio con un brillo especial en su rostro y de inmediato los comentarios de sus compañeros no se hicieron esperar.

Richi, como le dicen sus compañeros, comenzó su participación diciendo que no podía reírse mucho.

LEA MÁS: Periodista de Teletica tiró venenoso recado a los manudos tras victoria del Cartaginés

Ricardo Cordero, periodista de Teletica Deportes Radio. Foto: Instagram Ricardo Cordero. (Foto: Instagram Ricardo Cordero. /Foto: Instagram Ricardo Cordero.)

“Qué grande Benjamin Button”, le dijo Eduardo Castillo en alusión a la película que protagoniza Brad Pitt.

“Se ve raro en esta mesa, usted está para De boca en boca, donde sale la gente linda, aquí desentona”, le dijo Josué Quesada.

Periodista de Teletica Deportes Radio sorprendió con su apariencia

Por su salud

Cordero afirmó que está bien y que se había sometido a un tratamiento por salud.

“La gente pensaba que me iba a poner pelo, pero eso sí ya no puedo. No fue una cirugía estética, fue algo por salud”, agregó.

Pero sus compañeros en cabina seguían haciendo comentarios sobre el rostro del periodista.

“Apaguen las luces que encandila”, “parece actor de los 80″, decían entre risas.