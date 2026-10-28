Periodista de Teletica se pone en modo aficionado y le deja una advertencia a Kevin Briceño

El periodista Juan Carlos Solano, de TD Más se puso la camisa de su amado equipo Cartaginés, para hacer un pedido especial al equipo que dirige Amarini Villatoro.

Este miércoles, los brumosos se enfrentan al Olimpia de Honduras, por el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

En la ida, los cartagos sacaron la tarea 1-0 ante los leones y en caso de salir vencedores de la serie, avanzan a la final del torneo regional.

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El periodista Juan Carlos Solano le hizo un pedido muy especial al portero Kevin Briceño. Foto: Instagram Juan Carlos Solano. (Instagram/Instagram)

El comunicador dejó de lado su faceta profesional, para mostrar su lado más apasionado e implorar para que los juegos brumosos hagan un excelente trabajo en este duelo.

El mensaje de Juan Carlos Solano

El periodista le hizo un llamado a todo el plantel, pero en especial al portero Kevin Briceño, quien fue duramente señalado, luego del partido entre Cartaginés y Herediano.

“Aquí estoy, desde la versión más fanática posible, olvidándome del análisis, del formalismo del periodista y hablando desde la camiseta de un fan.

“A vísperas del partido más importante del Cartaginés en los últimos años, de verdad que es un sentimiento que me invade, porque hay esperanza, de verdad, estoy esperanzado, deseando que sea miércoles para llegar a competir fuerte contra el Olimpia y buscar la clasificación a la final por primera vez de la Centroamericana.

Juan Carlos Solano

“Esto es algo histórico en el Cartaginés. Briceño, por fa mae, concentrado, mañana (miércoles) no es el día para que te la pelés, mañana es el día para que te hagás grande.

“Igual al resto de jugadores, al cuerpo técnico, los que juegan titulares, los que entran suplentes, por favor. A morir, es el momento de dar un golpe en Centroamérica y llegar a esa ansiada final.

“Falta, todavía no hemos ganado nada, pero estamos muy cerca hemos avanzado más de lo que hemos hecho; casi en toda la historia, a excepción de la Concacaf del 95; así que este es el momento.

“Buena vibra, buena aura, este Cartaginés tiene esa aura olvidémonos del sábado. Vamos con todo, vos que sos un aficionado apoyá al Cartaginés, es Costa Rica, brumosos, olvidémonos de cuestionar, vamos a partir de este momento”.