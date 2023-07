Periodista de Tigo: “¿Por qué queman a Alonso Martínez y de Keylor Navas no dicen nada?”

Luis Alberto Montenegro, periodista de Tigo Sports, le tiró con todo a Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol por no ser parejo con los futbolistas.

Monte le sacó la dientona a Villalobos por quemar al jugador Alonso Martínez, del Lommel de Bélgica, quien no está en la Copa Oro porque le pidió permiso a Luis Fernando Suárez, información que no se había dado a

conocer y que Rodolfo ventiló mientras se defendía de las críticas de la prensa.

🔥 ¿Por qué a Adrián Alonso Martínez si lo queman y a los otros no? Por ejemplo a Keylor Navas pic.twitter.com/GDgLjlpo6E — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 4, 2023

Villalobos dijo que Martínez le pidió a Suárez que no lo llamara para la Copa Oro porque tenía asuntos pendientes.

“Quiero acotar algo cortico, ¿por qué a Adrián Alonso Martínez sí lo queman y a los otros no?, ¿por qué sí se dice abiertamente que Martínez le dijo a Luis Fernando Suárez que que tenía que hacer vueltas y no podía venir a la Copa Oro, pero de Keylor Navas no se dice nada o de otros futbolistas no dicen nada?”, expresó el comunicador.

José Alberto Montenegro dio en el clavo.

“¿Quién se encargó de crear la cultura de que en la selección se pueden pedir permisos y ausentarse o dejar en segundo plano y utilizarla cuando te sirve y cuando viene el Mundial nadie está lesionado, han habido jugadores infiltrados en copas del mundo, ahí todos hacen el esfuerzo por estar”, expresó el periodista.

LEA MÁS: ¿Cuál inconveniente tuvo el periodista José Alberto Montenegro para entrar a Catar?

“¿Por qué no llegaron a decir y no han dicho abiertamente a hoy por qué Cristian Gamboa no juega en la Sele?, ¿no es deportivo?, ¡díganlo!, pero solo con los que no son prescindibles los queman, no está bien (lo de Martínez) pero quemá al resto también, porque no es el primero”.