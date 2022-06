Periodista deportivo sale en defensa de Manuel Solano

Diego Luna, periodista deportivo del programa “Fútbol sin censura”, salió en defensa de su colega Manuel Solano, separado del programa “Cracks” de TD Más.

Diego Luna considera que a Bola le faltó valentía y por eso apoya a Solano. (Cortesía )

A Solano lo sacaron del espacio por tratar de “maric...” a Christian Bolaños por no decir con nombres y apellidos a quién se refería cuando se defendió de las críticas por haber ido al concierto Picnic.

Para Luna, en el país existe una doble moral y cree que a Bola sí le faltó valentía, pero reconoce que su colega quizás pecó por utilizar una palabra indebida, aunque insistió en que él tiene razón porque las cosas deben decirse con su nombre.

Luna dijo que Bola debió decirlo y que Solano quizás pecó por utilizar una palabra indebida, pero que tiene razón y que las cosas deben decirse con nombre y apellido.

Aciertos y batazos

Recordemos que Luna, junto con José Pablo Vega, dieron de qué hablar en marzo pasado por la cantidad de informaciones.

Muchas las han pegado, pero en otras no han puesto ni las manos y se la pelaron. De esa manera, también se han ganado el mote de “bateadores”.

Luna y Vega trabajaron juntos en el programa “Sin censura”, en radio Victoria. Ahora, Vega se pasó de emisora y hace el programa en Actual y Luna ya no está con él.

Una de las notas que causó más revuelo y hasta el video se hizo viral fue la que se refiere al interés de cuatro exjugadores de Saprissa en comprar Horizonte Morado, grupo dueño del club morado.

Según los comunicadores son Joel Campbell, Keylor Navas, Wálter Centeno y Celso Borges.

La Teja le hizo la consulta a Horizonte Morado y no respondieron.

Ellos explicaron que fueron fuentes absolutamente fidedignas quienes lo confirmaron y en ambos casos por separado.

Dicen que es una situación que se está cocinando desde hace año y medio, aproximadamente, pero que depende mucho de la voluntad política de la gente de Horizonte Morado.

“A mí me lo dijo una persona muy cercana a Joel Campbell, lo conoce, es amigo cercano y me lo había contado desde hace meses. También tengo otra fuente de Saprissa, que maneja el teje y maneje de lo que allí pasa y me dijo lo mismo”, aseguró Luna.

Mientras que Vega expresó que fue un miembro de la junta directiva quien se lo dijo a él.

“Ese mismo directivo fue quien nos dijo que venía Víctor Medina y que además, viene una revolución en el equipo para el otro año, que se quiere hacer un equipo fuerte, repatriar a algunos morados y que Juan Carlos Rojas va a perder poder”, comentó.

Ellos dijeron a La Teja que han tirado muchas notas que han pegado y han dado de qué hablar.

Por ejemplo, se atribuyen la primicia del regreso de Marcel Hernández al Cartaginés.

“A veces tenemos noticias que son bomba, en la mayoría de los casos se termina dando. En otras se dan situaciones que uno no controla”, explicó Luna.

Sin embargo, también varias “bombas” les explotaron en las manos, o en este caso en el micrófono.

Por ejemplo, Luna aseguró en Al pie del Deporte que Johan Venegas jugaría en el Herediano, una noticia que no se dio.

También que Francisco Calvo jugaría con Alajuelense, algo que el propio jugador negó.