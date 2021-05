“Yo pensé que era un poco más fácil porque uno solo ve la conferencia de prensa, pero detrás de eso hay muchas cosas, cronogramas de entrenamientos, hablar con el doctor y hay campos que uno no tiene conocimiento, entonces es mucho trabajo, pero a mi me gusta muchísimo, he tratado de mover mucho las redes del equipo, relacionar al equipo con la afición, por ejemplo ya fuimos al Hospital. Eso se había apagado mucho, el equipo estaba muy encerrado, esto es un reto porque quiero que la afición apoye a Santos, y es un proceso que no se va a lograr de la noche a la mañana”, comentó Verónica.