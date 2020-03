“Buenos días desde el coronavirus Stadium. Menos mal que dejé el coche bien aparcado (parqueado)... Estoy muy bien. Como ayer. Os iré contando. A ver si hoy me pongo al día (no he visto nada en redes, webs o TV) y le tengo más miedo a eso que a los virus!! Feliz viernes, familia”, fue el primer tuit del comunicador.