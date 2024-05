Periodista Fabián Zumbado tiene tesoros de Saprissa sin ser morado ¿Será que se volcó?

Fabián Zumbado tiene dos tesoros invaluables para cualquier aficionado al Saprissa. (Alonso Tenorio)

Ser dueño de una medalla de campeón nacional del Apertura 2023 ganado por el Saprissa y una camiseta con dedicatoria firmada por Mariano Torres son dos tesoros con los que cualquier morado soñaría.

Resulta que semejantes joyas están en la casa del periodista Fabián Zumbado, que entre otras cosas es reconocido por ser más herediano que Jafet Soto, entonces ¿cómo terminaron esas joyas en su poder?

La historia es muy curiosa y el comunicador de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia se la contó a La Teja con lujo de detalles.

Las reliquias aunque sean moradas las guarda con mucho cariño pues se tratan de una muy reciente herencia familiar exclusivas para él.

Hace un poco más de dos meses falleció don Rigoberto Vega Arias, quien además ser uno de los tíos más cercanos de Fabián, hermano de su mamá, laboraba como uno de los asesores del departamento legal de los tibaseños, club en el que trabajó desde hace bastantes años.

Don Rigo era muy querido en el Monstruo por personas como Mariano, con quien tenía una gran relación, la camiseta que le quedó a Fabián está dedicada con la frase “Para Rigo con cariño de tu amigo Mariano Torres”.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes y la picante respuesta sobre cómo siente su regreso al estadio Saprissa

Mariano Torres regaló a don Rigo una camiseta dedicada con su firma. (Alonso Tenorio)

“Le tocó realizar la defensa legal de Mariano en varias oportunidades, el caso de Góndola fue una junto con Fausto González y todo el equipo legal del Saprissa. Por temas de cercanía con mi tío y por temas deportivos él tenía varias camisetas y recuerdos muy especiales y a nivel familiar lo que se habló es que todo lo deportivo tenía que quedarle a Fabián.

“El día del funeral una delegación del Saprissa estuvo, don Juan Carlos Rojas, Mariano, personal administrativo y hasta gente del cuerpo técnico. Yo le pregunté a don Juan Carlos qué hacer con las cosas, le dije que tenía la medalla de tricampeón que ganaron y la camiseta de Mariano y me dijo ‘Eso es suyo, si la familia dispuso que le quedara a usted, está bien”, nos explicó.

Por su tiempo en los medios comunicación cuando laboró por más de diez años para Deportes Repretel, Zumbado tiene muchos recuerdos deportivos especiales, tiene hasta otra medalla de campeón del Herediano que prefiere no decir cómo la consiguió, pero estos de Saprissa son muy especiales.

“Esto llega a mí por algo que nunca hubiera querido como lo es el fallecimiento de mi tío, termina siendo una pieza muy importante dentro de esa colección que tengo, uno sabe lo que representa Saprissa para el país y Mariano para el saprissismo.

“A nivel emotivo significa mucho tener esto y también es algo importante, para muchos saprissistas es invaluable, yo no soy saprissista, pero por la carga sentimental que tiene también puedo decir que es invaluable”, comentó

Fabián Zumbado se hizo morado en la final

Todo lo vivido recientemente, los recuerdos, y además la manera tan teja cómo se portaron con su tío y la familia en esta situación lo dejó tan agradecido que es muy sincero al decir que por eso jala en esta final ante Alajuelense para el lado morado.

“A la gente que le hace bien a la gente de uno, uno solo puede desearle el bien.

“Al estar completamente afuera del baile, uno igual siempre tiene una sensación en la que dice, ojalá gane tal, más allá de la situación de mi tío, yo sí hubiera elegido el mismo equipo para la final, porque además me encantaría que Herediano empatara a Alajuelense en títulos y sé que es temor de muchos manudos y para que eso pase, la Liga no puede alejarse a dos títulos de Herediano”, dijo.

Fabián Zumbado reconoce abiertamente que apoya a Saprissa en la final ante Alajuelense. (Alonso Tenorio)

Toda esta unión de elementos hace que, al menos, por esta final, tengamos un Zumbado morado, al punto que irá a la Cueva el domingo junto a su suegro y su cuñado que son muy saprissistas, al igual que su papá.

“Espero no ser gato negro o ave de mal agüero, pero ahí estaré si Dios quiere. Ponerme una camiseta de Saprissa creo que sería demasiado, no podría hacerlo, eso sí, no voy vestido de manera normal o hasta podría ponerme una gorra que tengo del Herediano, pero para evitar voy neutro”, destacó.

Sobre la serie, Fabi nos dejó claro el porqué va con la S, pero ya fuera de todo eso, como alguien con mucha experiencia en el mundo del fútbol, fue enfático en que el Monstruo es el obligado.

“Es el equipo que termina líder, termina su semifinal tranquilo, desde afuera uno ve al equipo más sólido y con la obligación de ser campeón. La Liga el técnico llega con un equipo que ya estaba armado, Guimaraes no pudo construir su equipo, siento que la Liga para diciembre será un equipo bravo porque ya Guima pudo hacer pretemporada y armar su equipo. El favorito es Saprissa, pero en el fútbol no siempre ganan los favoritos”.

Vamos a ver si Fabi le trae buena o mala suerte a los morados.