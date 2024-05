Alexandre Guimaraes y la picante respuesta sobre cómo siente su regreso al estadio Saprissa

Alexandre Guimaraes afirma que está deseando volver al estadio Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, visitará este domingo al estadio Saprissa vistiendo por primera vez los colores rojinegros y en la conferencia de prensa a la mejenga en Tibás fue muy sincero sobre cómo palpita ese regreso.

Guima se siente feliz de la vida en visitar la Cueva.

“Voy a regresar a un lugar donde fui feliz. Conseguí todo lo que uno como jugador y entrenador quiere conseguir. Voy a volver a un sitio que ansiaba volver y lo voy a volver para vivir una final y puede ser que haya otra final. Esto para mis memorias va a ser algo que debe estar en blanco y negro”, dijo.

Como jugador, Borges fue campeón en diversas ocasiones en esa cancha y como entrenador consiguió un bicampeonato con el Monstruo y luego en la primera década del 2000 amarró dos clasificaciones para los mundiales del 2002 y el 2006 como seleccionador de Costa Rica.

Fuera de la parte personal, en lo deportivo, Guima aseguró que tiene convocados a 20 jugadores para este domingo y que quienes no estén al 100% no estarán en el once, dejando en duda la inclusión de figuras como Johan Venegas y Fernando Lesme por ese motivo.

Además, destacó qué tan fuerte está la Liga para sacar este tipo de encuentros.

“Yo creo que en esta situación pasa mucho cómo se transmite ese partido o este tipo de partidos a los jugadores. Los futbolistas de la Liga han entendido cómo nosotros como cuerpo técnico vivimos estos partidos. Creo que el producto que se ha visto en la cancha es un producto que les da confianza, seguridad y eso es lo que hemos visto dentro del grupo”, destacó.