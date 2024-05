Guimaraes le respondió a Vladimir Quesada sobre la pérdida de tiempo con una nota de La Teja

Para Alexandre Guimaraes el árbitro Juan Gabriel Calderón hizo un buen trabajo ante el Saprissa como lo destacó La Teja. (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes, entrenador de Alajuelense, respondió a Vladimir Quesada y las quejas que aún mantienen en el Saprissa sobre el desempeño del árbitro Juan Gabriel Calderón en la final de ida y lo hizo con una nota de La Teja.

Para el técnico rojinegro lo publicado este viernes en nuestra edición impresa y en nuestro sitio web corresponde a la explicación de por qué el réferi repuso 20 minutos de tiempo este miércoles y que cualquiera que siga con dudas vaya a leer la nota.

En el bando morado afirman que ese tiempo no se justificó y que el arbitraje fue “un desastre”, por lo que esperan que Keylor Herrera, quien pitará este domingo en Tibás, sea parejo y se vea mejor.

“Al árbitro nombrado yo solo le deseo mucha suerte y que pueda sacar el partido adelante, como lo han sacado los últimos que han pitado los partidos de nosotros, Keylor estuvo en la semifinal ante Herediano en la vuelta y lo hizo bastante bien, el marco será diferente, sin duda alguna.

“Un medio local hoy (La Teja), al mismo tiempo que yo solicitaba la información porque uno veía venir la posibilidad de esta inquietud, el medio sacó un dato muy muy bueno, que es básicamente el que nosotros sacamos esta mañana.

“El que quiere y tenga la curiosidad y el tiempo, se va al partido como bien lo apuntan ellos, agarran un lapicero y van apuntado todos los tiempos muertos del juego y al final de cuentas coincide muchísimo con las decisiones que el árbitro tomó, coincide totalmente. Vayan al medio local y la miran porque la verdad es que hicieron un muy buen trabajo”, comentó Guima.

La nota de la que habla al profe la tiramos en web este jueves en nuestro sitio web con el título” ¿Estuvo bien el tiempo de reposición en la final? Sacamos el cronómetro y el resultado lo sorprenderá” la puede leer en ese link y explica que en total entre todas las pausas que tuvo el juego se perdieron 25 minutos con 23 segundos y que más bien fue mayor a los 20 minutos que repuso Calderón. Se detalla jugada a jugada.

La lesión de Esteban Alvarado y Joseph Mora hizo que se perdiera mucho tiempo en el juego del miércoles. (Jose Cordero)

Para Guima tener partidos tan cortados y que se pierda tanto tiempo le hace mucho daño al fútbol nacional, facturas que se cobran cuando se juega a nivel internacional.

“Nosotros vamos al Saprissa a jugar y de acuerdo a lo que el reglamento nos permite jugar, nosotros esperamos que pueda ser de nuestra parte, al menos, un partido sin muchos tiempos muertos. Hay cosas que el mismo juego va diciendo la cantidad de paradas que tiene.

“Si un portero tiene que quedarse el tiempo que se quedó, que está cronometrado como lo dije, atendiéndolo, pues hay que reponer ese tiempo, si el portero que sacaron tardó tanto para salir, si al árbitro central tiene una cuestión técnico comunicación y duraron varios minutos, si hay una o dos expulsiones, hay que reponer eso, llevaron a que el partido llevara esos matices, pero nosotros vamos a ir a jugar, iremos a jugar bajo el reglamento.

“Acá todos reclamamos que cuando vamos a nivel internacional que no tenemos ritmo de juego porque el fútbol nacional es así y asá, pero si los partidos nuestros ni siquiera llegan a 50 minutos de tiempo real, entonces después no reclamemos que a nivel internacional no seamos lo que podemos ser a nivel de clubes o selecciones, porque nuestra realidad es otra cosa”, explicó Guima.

