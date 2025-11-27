Periodista guatemalteco le tira al orgullo manudo: “El león no es como lo pintan”

Tras el empate a uno en la final de ida en el Alejandro Morera Soto, entre Alajuelense y el Xelajú, el periodista guatemalteco, Luis Rolando Solares, les tiró a los actuales bicampeones de Centroamérica, asegurando que no es como pintan al conjunto liguista.

“El león no es como lo pintan; hoy (miércoles) el conjunto quetzalteco ha silenciado por buenos pasajes del partido el escenario (el estadio Alejandro Morera Soto); principalmente porque ha tenido la gran figura de Rubén Darío Silva. El guardameta uruguayo ha detenido dos penales a dos referentes manudos”, dijo el periodista en el video publicado en sus redes sociales.

Periodista de Guatemala le tiró con todo a Alajuelense tras empate con el Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Los ticos juegan su partido de cualquier manera, intentaron hacerse sentir locales, hubo gritos; incluso, de racismo y discriminación; vamos a ver si la Concacaf se pone exquisita en ese sentido, pero quiero cerrar el video destacando a la afición de Xelajú; desde antes del partido se hizo presente y se hizo sentir”, denuncia el comunicador.

“Xela más vivo que nunca, se va a hacer sentir en el fortín cementero; la Liga Deportiva Alajuelense no es como lo pintan, el león no es como lo pintan y, si Xela se lo propone, con ahínco, con esfuerzo, se apega al libreto de Amarini Villatoro, está a las puertas de un histórico campeonato”.

Alajuelense quedó obligado a anotar para la vuelta, ya que un resultado sin goles les daría el cetro a los chapines; cualquiera que gane se deja el trofeo, por cualquier marcador, mientras que un empate a uno manda la final al alargue, pero si es por dos o más tantos, la Liga sería tricampeona.