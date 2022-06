Periodista hondureño analiza opciones de Costa Rica ante Estados Unidos en premundial sub-20

Costa Rica enfrenta este martes a Estados Unidos en los cuartos de final del premundial sub-20 que se realiza en Honduras, por lo que La Teja le consultó a un periodista hondureño si ve a los ticos con opciones de avanzar ante los gringos.

Óscar Funes, periodista, narrador y comentarista de Tigo Sports en Honduras, que le da seguimiento al torneo explicó que Costa Rica se ve sólido, bien estructurado, aunque le ha faltado intensidad.

Selección sub20 Costa Rica, premundial Honduras (Fedefutbol)

Además comentó que Estados Uniodos es un cuadro que ataca por los costados, fuerte en el juego aéreo y dinámico.

“Yo lo veo 55 a 45, levemente para Estados Unidos, pero no algo tan marcado. Además, en estas categorías es difícil pronosticar un favorito, ya vimos lo que pasó con El Salvador (perdió 5 a 4 ante República Dominicana), con Guatemala que dejó fuera a Canadá, así que puede darse una sorpresa, pero no sería el caso si Costa Rica deja fuera a Estados Unidos, porque me parece un juego parejo”, dijo.

[ Selección sub-20 golea y queda a un pasito del Mundial ]

Estados Unidos ha sido más sólido en resultados. Despedazó 10 a 0 a San Cristóbal y Nieves en la jornada inaugural, luego empató a dos con Canadá y cerró con goleada a Cuba 3 a 0. En octavos se echó a Nicaragua 5 a 0. O sea, lleva 20 pepinos en cuatro juegos y solo ha recibido dos.

Los ticos en cambio, empataron a un gol con Jamaica en la fecha inaugural, derrotan 3 a 0 a Antigua y Barbuda y cerraron con derrota contra Honduras 1 a 0. En octavos derrotaron a Trinidad y Tobago 4 a 1.

“Lo que pasa es que Costa Rica ha tenido rivales más complejos, incluido Honduras. Es sólido y tienen a Brandon Aguilera, muy técnico, un poco pausado, pero un gran jugador”.

El técnico de Costa Rica, Vladimir Quesada, dijo que el equipo va en crecimiento. “Son torneos muy cortos y fuertes, ya vamos por cuatro partidos en solo siete días. Además, las canchas han sido difíciles para todos”, expresó.

Los cuartos de final son: Estados Unidos - Costa Rica (martes, 5 p.m.), Honduras - Panamá (martes 8 p.m.).

República Dominicana - Jamaica (miércoles, 5 p.m.), México - Guatemala (miércoles 8 p.m.)

[ Costa Rica cae ante Honduras en el premundial sub-20 ]

Selección sub20 Costa Rica, premundial Honduras (Fedefutbol)

Recordemos que los cuatro semifinalistas de este torneo clasifican al Mundial sub-20 de Indonesia 2023 y los dos finalistas a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, el campeón y uno más por cada región (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) avanzan a los Panamericanos en Santiago, Chile en el 2023, y los tres mejores centroamericanos, menos El Salvador estarán presentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.