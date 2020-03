“Olimpia fue muy práctico en Canadá, he visto mucho del fútbol tico y Saprissa en su visita a ese país no lo fue. Hay veces que la tenencia de balón no te deja algo, en cambio Olimpia fue práctico, supo hilvanar jugadas, salir con velocidad y matar al rival”, explicó el comunicador sobre el duelo del martes.