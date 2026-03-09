El periodista deportivo Maynor Solano le está dando una nueva oportunidad al amor.

El sábado anterior, el excomunicador de Teletica Deportes asistió a la boda de la periodista Pamela Solano, quien laboró en Deportivas Columbia y llegó al enlace muy bien acompañado.

Solano dijo a mitad de semana, en el programa De boca en boca, que desde hace cuatro meses está con el trámite legal de su divorcio con Karina Rodríguez, con quien se casó el 4 de mayo del 2013 y procreó dos hijos: Marcelo, de 10 años, y Emilio, de 6.

El periodista Maynor Solano le está dando una nueva oportunidad al amor. Foto: Instagram Maynor Solano.

De manita sudada

El comunicador publicó una historia en Instagram, en donde aparece con una joven, llamada Marcela Chaves.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que Marcela y Solano se están conociendo y hasta nos soltó otros detalles:

“La muchacha es farmacéutica y empezaron hace poco su relación. Maynor está separado desde el 2024 de su exesposa Karina y ambos tomaron caminos separados y se están dando la oportunidad de conocer a nuevas personas”.