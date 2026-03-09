Deportes

Periodista Maynor Solano le está dando una nueva oportunidad al amor

El periodista Maynor Solano llegó muy bien acompañado a la boda de una experiodista de Deportivas Columbia

Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista deportivo Maynor Solano le está dando una nueva oportunidad al amor.

El sábado anterior, el excomunicador de Teletica Deportes asistió a la boda de la periodista Pamela Solano, quien laboró en Deportivas Columbia y llegó al enlace muy bien acompañado.

Solano dijo a mitad de semana, en el programa De boca en boca, que desde hace cuatro meses está con el trámite legal de su divorcio con Karina Rodríguez, con quien se casó el 4 de mayo del 2013 y procreó dos hijos: Marcelo, de 10 años, y Emilio, de 6.

El periodista Maynor Solano le está dando una nueva oportunidad al amor.

De manita sudada

El comunicador publicó una historia en Instagram, en donde aparece con una joven, llamada Marcela Chaves.

Una fuente cercana a La Teja confirmó que Marcela y Solano se están conociendo y hasta nos soltó otros detalles:

“La muchacha es farmacéutica y empezaron hace poco su relación. Maynor está separado desde el 2024 de su exesposa Karina y ambos tomaron caminos separados y se están dando la oportunidad de conocer a nuevas personas”.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

