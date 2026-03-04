Periodista Maynor Solano habla de su divorcio y de la relación actual con su expareja

A pocos días de que se cumpla un año y tres meses de su separación, y en medio del proceso de divorcio, el periodista deportivo Maynor Solano habló públicamente sobre esta etapa de su vida personal.

Lo hizo este miércoles en De boca en boca, donde contó que desde hace cuatro meses está con el trámite legal de su divorcio con Karina Rodríguez, con quien se casó el 4 de mayo del 2013 y procreó dos hijos: Marcelo, de 10 años, y Emilio, de 6.

Maynor Solano confirmó que sigue soltero a año y tres meses de su separación. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Maynor Solano da a conocer inesperada noticia sobre su matrimonio

“Muy tranquilo y enfocado en mis hijos”

Solano aseguró que atraviesa el proceso con serenidad y priorizando a sus hijos.

“(Estoy) muy tranquilo, muy enfocado en mis hijos, en mis diferentes trabajos y en eso se consume mi día. Ya tengo un año y casi tres meses de separado y, ya en el tema legal del divorcio, unos 4 meses”, afirmó.

Según constató La Teja, la expareja todavía aparece casada en el Registro Civil.

La relación actual con su expareja

El comunicador destacó que mantiene una buena relación con Karina, a quien llamó “Kari”, principalmente por el bienestar de sus hijos.

LEA MÁS: Periodista Maynor Solano tuvo fuerte encontronazo con exjugador de Alajuelense

“Con Kari tengo una buena relación, principalmente, porque todos los días hablamos, todos los días nos comunicamos por los chicos. Ellos son deportistas y tenemos que coordinar mucho la llevada a entrenamientos, quién los recoge, si yo puedo ir, quién los lleva a los partidos… Siempre respondemos de muy buena manera porque es el ejemplo que les tenemos que dar a ellos, el de una cordialidad; el respeto que le tengo a Kari, siendo la mamá de mis hijos, es muy grande”, dijo en el programa farandulero de Teletica.

Maynor Solano y Karina Rodríguez estuvieron casados durante 11 años. Fotografía: Instagram Maynor Solano. (maynor solano /maynor solano)

¿Está abierto al amor?

Maynor aseguró que continúa soltero y que no se pone presión sobre cuándo podría volver a enamorarse.

“No hay tiempo (para enamorarse), uno no se puede poner un plazo porque sería como meterse una presión adicional”, consideró.

Este es el segundo divorcio del periodista, quien ya se había separado el 21 de junio del 2011 de su primera esposa, con quien se casó en abril del 2009.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica recordó su paso por este canal y comentó cómo se siente ahora

Por ahora, su prioridad —según dejó claro— son sus hijos y su trabajo.